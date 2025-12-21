IKEA überrascht mit neuen Qi-Ladelösungen

IKEA hat intensiv an neuer Technik in den letzten Monaten gearbeitet und startet mit einigen Neuheiten in das Jahr 2026. Neben Smart Home und Speakern wird es auch neue Qi-Ladelösungen geben, hier startet die ganz neue Västmärke-Reihe.

Preislich bewegen wir uns bei 9,99 Euro, 12,99 Euro und 19,99 Euro, teuer ist das also nicht, aber dafür gibt es „nur“ Qi 2.0 mit 15 Watt und noch kein Qi 2.2. IKEA war aber bei der Gestaltung der neuen Qi-Ladelösungen doch kreativ unterwegs.

Auf dem Beitragsbild könnt ihr schon den neuen „Donut“ sehen, das ist eine recht dicke Lösung, die man aber eben auch anbringen kann, wenn man sein Smartphone aktiv nutzt. Die Kork-Lösung ist ein eher gewöhnliches Dock, wenn man mal vom Material absieht. Und dann gibt es noch eine beleuchtete Schüssel mit Qi von IKEA.

Die Neuheiten sind teilweise schon online bei IKEA verfügbar und werden nach und nach in den Einrichtungshäusern landen. Geladen wird über USB C, aber es liegt kein Netzteil dabei, da empfiehlt IKEA eine eigene Lösung (Sjöss) mit 20 Watt. Die ist mit 5 Euro sehr günstig, aber es gibt natürlich auch Drittanbieter-Lösungen.

Spricht mich persönlich alles nicht an, der Donut ist dick, ich hasse Kork und ich will kein Licht beim Laden, aber ich finde es schön, dass man hier kreativ ist und nicht einfach nur 0815-Qi-Lösungen bei IKEA anbietet. Preislich sind auch alle okay.

