IKEA will mit „Äpple“-Ankündigung überraschen

IKEA hat eine größere Ankündigung am 30. Oktober geplant, die man mit einem „IKEA ♥️ ÄPPLE“ angeteasert hat. Details gibt es noch keine, auf unsere Nachfrage wollte man sich auch noch nicht mit Details äußern, wir haben nur dieses Bild.

Darauf sieht man aber das Logo von IKEA und einen angebissenen Apfel, es dürfte also irgendwas mit Apple zu tun haben. Wobei der Apfel zweimal angebissen wurde und man „ÄPPLE“ als Name nutzt, das ist vermutlich keine offizielle Partnerschaft.

IKEA plant jedenfalls einen großen Neustart bei Smart Home für 2026 und auch bei Apple ist ja einiges für nächstes Jahr geplant, ganz ausgeschlossen ist es nicht. Wir sind gespannt, die Ankündigung kommt überraschend und wir werden berichten.

Apple iPad Pro M5 im Test: Lohnt sich das Upgrade?

Ich habe mir diese Woche das neue Apple iPad Pro mit M5-Chip angeschaut und ich muss gestehen, dass ich nach…

26. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

