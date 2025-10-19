News

Impossible Creatures: Disney schnappt sich die lukrative Marke

Disney hat sich laut Deadline durchgesetzt und die Rechte an „Impossible Creatures“ gesichert. Die Buchreihe, bei der fünf Bücher geplant sind, zwei davon sind bereits erhältlich, wandert also auf die große Leinwand und zu Disney+.

Laut Quelle erhofft man sich davon einen ähnlichen Erfolg und eine ähnlich große Marke wie bei Harry Potter, die Marke wird uns also viele Jahre begleiten. Und falls der Plan von Disney aufgeht, wird man das Thema sicher auch weiter ausbauen.

Disney ist seit einer Weile auf der Suche nach einer neuen Marke, die man ähnlich groß wie Marvel oder Star Wars aufbauen kann und Impossible Creatures war der Walt Disney Company angeblich einen „beachtlichen siebenstelligen Betrag“ wert.

In Impossible Creatures entdeckt der Junge Christopher ein verborgenes Reich voller Fabelwesen, den Archipel, und muss gemeinsam mit dem Mädchen Mal dessen magische Welt vor dem Untergang bewahren. Im zweiten Band, Der vergiftete König, geraten Christopher und seine Freunde erneut in Gefahr, als ein Machtkampf im Archipel ausbricht, Christophers Vater des Mordes beschuldigt wird und eine junge Prinzessin um ihr Leben flieht. Zusammen versuchen sie, die Wahrheit aufzudecken und die Magie der Welt zu retten.

Hinweis: Die kurze Zusammenfassung wurde mit KI erstellt.

Pokemon Lgenden Arceus Header

Pokémon Wind und Welle: Neues Spiel für 2026 soll ein gewaltiger Sprung werden

Ein aktueller Leak rund um die Roadmap der Pokémon-Spiele lässt vermuten, dass der Titel für das nächste Hauptspiel der Reihe…

14. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

