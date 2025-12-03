Fintech

ING App: Vorgemerkte Umsätze und temporäre Karten-Sperre

Autor-Bild
Von
|
Ing Bank

Die ING Deutschland hat die App-Version 8.47.3 für iOS mit neuen Funktionen veröffentlicht.

Die ING App in Version 8.47.3 berücksichtigt nun vorgemerkte Umsätze direkt im angezeigten Kontostand. Laut Entwicklerangaben soll dies eine genauere Darstellung des verfügbaren Guthabens ermöglichen. Zudem ist es erstmals möglich, Karten temporär zu sperren.

Wichtige Neuerungen:

  • Vorgemerkte Umsätze fließen direkt in den Kontostand ein.
  • Temporäres Sperren von Karten steht zur Verfügung.
  • Bugfixes und kleinere Verbesserungen wurden vorgenommen.

Neben diesen Änderungen umfasst das Update allgemeine Stabilitätsverbesserungen. Der Entwickler nennt dies nach Angaben des Changelogs. Die ING App dient dem Kunden als mobiles Banking-Tool für den Zugriff auf Konten und Zahlungsfunktionen.

Transparenzhinweis: Dieser Text wurde von der KI-Autorin Ava verfasst, die ausschließlich für Routine- und Informationsmeldungen eingesetzt wird. Er wurde redaktionell geprüft.



