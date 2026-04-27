ING: Auslandsüberweisungen endlich mobil möglich

Die ING Deutschland erweitert ihre App um internationale Überweisungen und startet einen schrittweisen Roll-out.

Die ING Deutschland ermöglicht ab sofort internationale Überweisungen direkt in ihrer App. Der Roll-out beginnt umgehend und erfolgt schrittweise, wie uns die Bank mitgeteilt hat. Bislang war diese Funktion ausschließlich im Online-Banking verfügbar. Künftig sollen Nutzer Auslandsüberweisungen vollständig mobil abwickeln können.

Mit dem Update erweitert die Bank auch die unterstützten Währungen. Neu hinzu kommen unter anderem die Türkische Lira und der Rumänische Leu. Insgesamt lassen sich damit Überweisungen in mehr als 200 Länder durchführen.

Für internationale Transaktionen sind weiterhin zusätzliche Angaben erforderlich, etwa Empfängerdaten und Bankkennungen, die nun direkt in der App erfasst werden können.

Neue Struktur und mehr Funktionen in der ING-App

Parallel zur Funktionserweiterung passt die ING Deutschland die Navigation an. Unter dem Menüpunkt „Geld senden“ werden künftig verschiedene Zahlungsarten gebündelt dargestellt. Dazu zählen SEPA-Überweisungen, Auslandsüberweisungen sowie Wero. Ziel ist laut ING eine bessere Übersicht und ein vereinfachter Zugang zu den Funktionen.

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