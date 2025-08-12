ING Deutschland startet kostenloses Girokonto für Minderjährige

Die ING Deutschland führt mit dem „Girokonto Junior“ ab sofort ein kostenloses Konto für Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 17 Jahren ein.

Die Eröffnung erfolgt vollständig digital durch die Erziehungsberechtigten und setzt ein bestehendes oder neu zu eröffnendes Junior-Sparprodukt oder Direkt-Depot Junior voraus. Ab Anfang 2026 soll die Kontoeröffnung auch für Neukunden möglich sein. Solch ein Angebot war bereits erwartet worden. Wer das Konto bis zum 30. September 2025 eröffnet, erhält ein Startguthaben von 50 Euro.

ING Girokonto Junior: Vollwertiges Konto auf Guthabenbasis

Das „Girokonto Junior“ wird ausschließlich im Guthaben geführt und bietet Kindern eine eigene IBAN, Zugang zur ING-App und Online-Banking sowie die Möglichkeit, Überweisungen, Daueraufträge und Lastschriften zu tätigen.

Zum Konto gehört eine kostenlose VISA-Debitkarte mit Wunsch-PIN, mit der europaweit an den meisten Automaten gebührenfrei Bargeld abgehoben werden kann. Bestimmte Händlerkategorien wie Glücksspiel sind gesperrt. Ab 16 Jahren ist mobiles Bezahlen möglich.

Die ING hat zudem ein „Familien-Coaching“ integriert, mit dem Eltern individuelle Limits für Karten- und Überweisungstransaktionen festlegen und Kontobewegungen einsehen können. Die Kontoverwaltung ist in die Banking-App und das Online-Banking der Eltern eingebunden.

Mit Erreichen der Volljährigkeit wird das Girokonto Junior automatisch in ein klassisches Girokonto umgewandelt. IBAN, Zugangsdaten und bestehende Aufträge bleiben dabei unverändert. Für Kunden unter 28 Jahren oder mit einem monatlichen Geldeingang von mindestens 1.000 Euro bleibt die Kontoführung kostenlos und wird um zusätzliche Funktionen wie eigenständige Limitanpassungen ergänzt.

