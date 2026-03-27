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ING kombiniert 100 Euro-Kontobonus und Tagesgeldaktion mit 3 % p. a.

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ING

Die ING bietet Neukunden bei Girokontoeröffnung noch bis Ende März eine Gutschrift von 100 Euro sowie ein befristetes Tagesgeldangebot.

Die Aktion gilt für die Eröffnung des ersten Girokontos bis zum 31.03.2026. Voraussetzung sind laut der Bank zwei monatliche Geldeingänge innerhalb der ersten vier Monate. Diese müssen bei Personen ab 28 Jahren jeweils mindestens 1.000 Euro betragen, bei jüngeren Kunden 700 Euro. Das Girokonto an sich ist kostenfrei bei 1.000 € Geldeingang monatlich und für alle unter 28 Jahren.

Zusätzlich ist die Zustimmung zu personalisierten „Tipps für Sie persönlich“ erforderlich. Dafür werden laut ING Daten aus dem Zahlungsverkehr analysiert. Die Einwilligung muss spätestens vier Wochen nach Kontoeröffnung erfolgen und bis zur Auszahlung bestehen bleiben. Die Aktion greift auch für das ING Gemeinschaftskonto.

ING Girokonto Bonus und Tagesgeld im Überblick

Wesentliche Bedingungen der Aktion:

Parallel bietet die ING für das erste Extra-Konto (Tagesgeld) 3 Prozent Zinsen pro Jahr für vier Monate auf bis zu 250.000 Euro. Danach gilt ein variabler Zinssatz von aktuell 0,75 Prozent pro Jahr.

Die gesetzliche Grundabsicherung von bis zu 100.000 € pro Person erfolgt bei der ING über die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB). Zusätzlich ist die ING-DiBa AG dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken angeschlossen, wodurch Guthaben derzeit bis zu 3 Mio. € pro Kunde abgesichert sind.

Zur ING-Kontoaktion →

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