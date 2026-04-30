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ING Lieblingsbank-Wochen: Aktion verlängert

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30.04.26 | 8:27 Uhr |

Die ING startet neue Bonusaktionen für Girokonto, Tagesgeld und Depot im Rahmen ihrer Lieblingsbank-Wochen.

Update ·

Die ING geht in die Extrarunde und feiert weiter! Alle Prämien der Lieblingsbank-Wochen gibt es noch bis 30.06.2026.

Die ING wurde vom Wirtschaftsmagazin €uro erneut zur beliebtesten Bank Deutschlands gewählt. Laut der ING ist es bereits die 20. Auszeichnung in Folge seit 2007. Begleitend dazu hat die Direktbank mehrere zeitlich befristete Aktionen für Neu- und Bestandskunden angekündigt.

Für die Eröffnung eines ersten ING Girokontos oder Girokonto Future erhalten Neukunden bis zum 31. Mai 2026 eine Prämie von 200 Euro. Voraussetzung sind laut ING zwei monatliche Geldeingänge innerhalb der ersten vier Monate sowie die Zustimmung zu personalisierten Tipps. Die Mindestgeldeingänge liegen je nach Alter bei 700 oder 1.000 Euro.

ING kombiniert Girokonto, Tagesgeld und Depot mit Prämien

Beim ersten Extra-Konto bietet die Bank für vier Monate einen Zinssatz von 3,20 Prozent pro Jahr auf Guthaben bis 250.000 Euro. Für zusätzliche Konten und höhere Beträge gilt laut ING der variable Standardzins von derzeit 0,75 Prozent pro Jahr.

Weitere Aktionen im Überblick:

  • 50 Euro Wunschgutschein für ein neues Direkt-Depot
  • ETF-Sparplan ab mindestens 20 Euro monatlich
  • 70 Euro Prämie pro erfolgreicher Weiterempfehlung
  • Bis zu 200 € Gutschrift für das ING Geschäftskonto

Ich finde, die ING bündelt hier auffällig viele Aktionen gleichzeitig. Besonders die Kombination aus Girokonto-Bonus und erhöhtem Tagesgeldzins dürfte für Neukunden interessant sein.

Zu den ING Lieblingsbank-Wochen →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

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