Fintech

222 Euro geschenkt: Postbank startet neue Girokonto-Aktion

René Hesse
Von
Postbank Zentrale

Die Postbank zahlt Neukunden ab sofort 222 Euro Prämie für die Eröffnung eines Giro-pur-Kontos.

Die Aktion läuft vom 22. September bis einschließlich 2. November 2026. Maßgeblich ist das Datum des Kontoeröffnungsantrags. Für die Prämie müssen Kunden mehrere Bedingungen erfüllen.

Postbank Giro pur: Das sind die Bedingungen

Für die 222 Euro gelten unter anderem folgende Voraussetzungen:

  • Mindestens 550 Euro Geldeingang im ersten vollen Kalendermonat
  • Kein Postbank-Girokonto innerhalb der vergangenen sechs Monate
  • Online-Abschluss über Website, App oder Online-Banking
  • Das neue Konto muss mindestens zwölf Monate bestehen bleiben

Teilnehmen können volljährige Personen mit Hauptwohnsitz in Deutschland. Die Prämie wird nach erfolgreicher Prüfung spätestens bis Ende Februar 2027 auf das neue Konto überwiesen.

Gut zu wissen

Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Aktionsbedingung und Kontopreis. Für die Prämie reichen 550 Euro Geldeingang im ersten vollen Kalendermonat. Das Giro pur selbst ist laut Postbank bei digitaler Nutzung erst ab 900 Euro monatlichem Geldeingang ohne Grundpreis.

Ich finde die 222 Euro durchaus attraktiv. Interessenten sollten aber besonders die unterschiedlichen Schwellen von 550 und 900 Euro sowie die vorgeschriebene Kontolaufzeit von zwölf Monaten im Blick behalten.

Zur Postbank Giro-pur-Aktion →

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