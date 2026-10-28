ING startet Weltspartag-Aktion mit Wunschgutschein – auch für Bestandskunden

Die ING belohnt Kunden zum Weltspartag mit einem 15 Euro WUNSCHGUTSCHEIN, wenn sie einen neuen Tagesgeld-Sparplan einrichten.

Anlässlich des Weltspartags am 30. Oktober läuft ab sofort eine Aktion für das ING Extra-Konto. Sowohl Neu- als auch Bestandskunden können teilnehmen. Voraussetzung ist nur ein monatlicher Sparplan über mindestens 100 Euro, der insgesamt sechsmal ausgeführt wird.

ING Weltspartag: Bedingungen für den 15 Euro Gutschein

Der Sparplan muss spätestens am 1. Dezember 2026 eingerichtet werden. Die erste Ausführung muss bis zum 3. Dezember 2026 erfolgen. Der monatliche Ausführungstag ist frei wählbar.

Die wichtigsten Teilnahmebedingungen im Überblick:

Mindestens 100 Euro monatliche Sparrate

Mindestens sechs erfolgreiche Sparplanausführungen

Einrichtung bis spätestens 1. Dezember 2026

Erste Ausführung bis spätestens 3. Dezember 2026

Nur eine Prämie pro Kunde, auch beim Extra-Konto Junior möglich

ING-Bestandskunden können ebenfalls teilnehmen

Wer bereits einen Sparplan besitzt, ist nicht ausgeschlossen. Allerdings muss für die Teilnahme ein zusätzlicher Sparplan eingerichtet werden. Der bestehende Sparplan kann unverändert weiterlaufen.

Insgesamt müssen somit mindestens 600 Euro auf das Tagesgeldkonto eingezahlt werden. Das Geld bleibt dabei auf dem Extra-Konto und wird nicht für den Gutschein ausgegeben.

Die ING weist außerdem darauf hin, dass die Prämie steuerfrei sein kann, sofern die sonstigen Einkünfte nach § 22 Nr. 3 EStG einschließlich der Prämie im Kalenderjahr unter 256 Euro liegen. Die Bank behält sich eine vorzeitige Beendigung oder Verlängerung der Aktion vor.

Für Kunden, die ohnehin regelmäßig Geld auf ihrem Tagesgeldkonto zurücklegen möchten, ist der Gutschein eine nette Zugabe. Einen Sparplan nur wegen der 15 Euro einzurichten, dürfte dagegen weniger interessant sein.

Zum ING Extra-Konto →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗