Bei Apple gibt es offenbar eine größere Störung der Account-Anmeldung, die iCloud und zahlreiche weitere Dienste betrifft.

Am heutigen Abend häufen sich weltweit Berichte über Probleme mit dem Apple Account. Nutzer melden unter anderem auf Reddit, X und einschlägigen Störungsportalen, dass sie sich nicht mehr bei Apple anmelden können. Auch die Anmeldung bei iCloud im Browser schlägt offenbar fehl.

Ich bin selbst betroffen. Eine Anmeldung ist aktuell nicht möglich, zudem verlangen verschiedene mit meinem Apple Account verknüpfte Apps eine erneute Authentifizierung. Die lässt sich allerdings nicht abschließen.

Apple-Störung betrifft offenbar zahlreiche Dienste

Die Probleme beschränken sich nach den bisherigen Meldungen nicht auf iCloud. Auch App Store Connect, Apple School Manager und Apple Business Manager sollen betroffen sein. Damit könnte die Störung neben Privatkunden auch Entwickler, Schulen und Unternehmen treffen.

Auffällig ist, dass sich derzeit besonders viele Berichte aus Europa finden. Allerdings gibt es auch Meldungen aus anderen Regionen. Eine verlässliche geografische Eingrenzung ist bislang nicht möglich.

Gleichzeitig berichten zahlreiche Nutzer, dass ihre Apple-Dienste weiterhin problemlos funktionieren. Ein vollständiger Ausfall liegt demnach offenbar nicht vor.

Apple bestätigt erste Login-Probleme bisher nicht

Auf den offiziellen Statusseiten von Apple ist die Störung bislang nicht ersichtlich. Eine Bestätigung des Unternehmens liegt ebenfalls noch nicht vor. Auch Ursache und tatsächlicher Umfang sind unbekannt.

Die Ausschläge auf den Störungsportalen und die zahlreichen Meldungen in sozialen Netzwerken sprechen allerdings dafür, dass es sich nicht nur um vereinzelte Anmeldeprobleme handelt.

Ob Apple lediglich einen kurzen Schluckauf seiner Anmeldesysteme erlebt oder sich daraus eine größere Störung entwickelt, lässt sich momentan nicht beurteilen. Die Situation ist dynamisch.

Wer aktuell noch problemlos angemeldet ist, muss übrigens nicht zwangsläufig betroffen sein. Gerade das macht die Störung derzeit schwer einzugrenzen. Habt ihr Probleme beim Apple-Login festgestellt?

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