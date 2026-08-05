ING kündigt Abo-Modell für „Mitte 2027“ an

ING überraschte viele Kunden, als man Anfang des Jahres ein neues Abo-Modell ankündigte und auch in ersten Ländern einführte. Auf der deutschen Seite findet man die Abos noch nicht, aber das wird sich in etwa einem Jahr ändern.

Im Gespräch mit der dpa hat ING-Deutschland-Chef Lars Stoy verraten, dass es „Mitte des Jahres 2027“ losgeht, man „arbeitet noch am Design der künftigen Kontomodelle“. Wird eine kostenlose Lösung bleiben? Das wollte er nicht sagen.

In anderen Regionen, in denen ING aktiv ist, gibt es vier Optionen: ING Go für 4 Euro im Monat, ING More für 7 Euro im Monat, ING Extra für 15,99 Euro im Monat und ING Max für 44,99 Euro im Monat. Hier gibt es dann unterschiedliche Angebote und unter anderem auch Dinge wie ein zusätzliches Abo für Dienste wie Disney+.

Mal schauen, wie die Abo-Konditionen in Deutschland aussehen werden, immerhin ist es der größte Markt für die ING, da darf man Kunden nicht abschrecken. Und als ING-Kunde schaue ich mir das genau an. Zur Not wird der Anbieter gewechselt.

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