ING kündigt Abo-Modell für „Mitte 2027“ an
ING überraschte viele Kunden, als man Anfang des Jahres ein neues Abo-Modell ankündigte und auch in ersten Ländern einführte. Auf der deutschen Seite findet man die Abos noch nicht, aber das wird sich in etwa einem Jahr ändern.
Im Gespräch mit der dpa hat ING-Deutschland-Chef Lars Stoy verraten, dass es „Mitte des Jahres 2027“ losgeht, man „arbeitet noch am Design der künftigen Kontomodelle“. Wird eine kostenlose Lösung bleiben? Das wollte er nicht sagen.
In anderen Regionen, in denen ING aktiv ist, gibt es vier Optionen: ING Go für 4 Euro im Monat, ING More für 7 Euro im Monat, ING Extra für 15,99 Euro im Monat und ING Max für 44,99 Euro im Monat. Hier gibt es dann unterschiedliche Angebote und unter anderem auch Dinge wie ein zusätzliches Abo für Dienste wie Disney+.
Mal schauen, wie die Abo-Konditionen in Deutschland aussehen werden, immerhin ist es der größte Markt für die ING, da darf man Kunden nicht abschrecken. Und als ING-Kunde schaue ich mir das genau an. Zur Not wird der Anbieter gewechselt.
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Also stimmt es doch das selbst das in anderen Ländern kostenlose Ing Go Konto in Deutschland mindestens 4 Euro im Monat kosten soll.
Der Ing Diba scheint es finanziell sehr schlecht zu gehen, so dass sie von den 10 Millionen deutschen Kunden zusätzlich 500 Millionen im Jahr benötigen.
Alter 45 Euro im MONAT für ein Girokonto? Dachte die Rauchen schon immer bei N26 mit 17 Euro etwas für ein Online Girokonto.
Bei Ing aus Holland scheint man zu oft im Coffee Shop gewesen zu sein.
Da ist ja jede Sparkasse oder Volksbank ein Schnäppchen.
Die EC Karte ist doch bereits ein Abo Modell. Und leider in Deutschland unverzichtbar.
Die Kreditkarte und Girocard kostet jetzt schon Geld und den Mindestgeldeingang hat man inzwischen von 700 auf 1000 Euro erhöht, um Menschen in Arbeitslosigkeit noch Kontogebühren abnehmen zu können oder Rentnern unter 1000 euro Geldeingang.
Pfui Deibel sagen wir da in Baden-Württemberg
Ing Max für 45 Euro im Monat? Das teuerste Premium Konto bei der Sparkasse mit integrierten Kreditkarten kostet bei uns 11.90 Euro. Papierlos sogar nur 9.90 im Monat.
Was ist ein Abo Modell? Für mich klingt das eher nach Kontogebühren wie bei der Kreissparkasse oder Volksbank.
Wofür brauch ich dann noch eine Onlinebank mit Appdesign von 2010?
In anderen Foren wird diskutiert, dass das auch für Bestandskunden gelten soll…
Na dann mal schauen was von den 10 Millionen Deutschen Kunden übrig bleib oder die singen dibadibadou und wechseln zu C24 oder gleich zur Bank um die Ecke