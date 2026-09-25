Fintech

Klarna Festgeld Plus mit bis zu 3,24 % p. a. Zinsen und Flexkonto mit Aktionszinssatz

René Hesse
Von

Klarna passt heute die Konditionen für sein Festgeld-Plus-Angebot an. Beim Flexkonto bleibt der Zinssatz unverändert bei 1,95 % p. a., allerdings gibt es zum Start mehr Zinsen.

Das Klarna Festgeld Plus ist ein klassisches Festgeldkonto. Wenn man in Deutschland wohnhaft und mindestens 18 Jahre alt ist, kann man vergleichsweise unkompliziert das Festgeldkonto per Postident eröffnen.

Die Konditionen des klassischen Klarna Festgeldes bleiben aktuell unverändert, die des Klarna Festgeld Plus (nur über die App bzw. diesen Link verfügbar) werden allerdings heute (ab 25.09.26) wie folgt angepasst:

Klarna Festgeld+ – die neuen Zinssätze

  • 3 Monate: 1,84 %
  • 6 Monate: 2,89 % → 2,59 %
  • 9 Monate: 2,46 %
  • 12 Monate: 3,00 %
  • 18 Monate: 3,02 % → 3,11 %
  • 24 Monate: 3,05 % → 3,15 %
  • 36 Monate: 3,08 % → 3,19 %
  • 48 Monate: 3,10 % → 3,24 %

Der Zinssatz auf das Klarna Flexkonto (Tagesgeldprodukt) beträgt darüber hinaus nun 1,95 % p. a. Ab Eröffnung des Flexkontos bis zum 31. Dezember 2026 gilt ein fester Aktionszinssatz von 3,00 % pro Jahr.

Da Klarna ein schwedisches Kreditinstitut ist, ist es durch die schwedische Einlagensicherung abgesichert. Das bedeutet, dass Einlagen von bis zu 1.150.000 SEK pro Person (über alle Konten der Person hinweg) durch die schwedische Einlagensicherung geschützt sind.

Zum Klarna Festgeld+ →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.


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