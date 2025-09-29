News

iOS 26.0.1 ist da: Apple verteilt wichtiges Update

Autor-Bild
Von
|

Apple hat soeben iOS 26.0.1 veröffentlicht, was sich seit Tagen angedeutet hat. Es ist das erste Update für iOS 26 und behebt vor allem Probleme der neuen iPhones

Laut Apple wurde unter anderem immer mal wieder die Verbindung zu Bluetooth oder WLAN getrennt und es gab Probleme mit dem Mobilfunk und bei der Kamera.

Allegemein wurden manche App-Icons bei manchen leer angezeigt und Voiceover war nach dem großen Update deaktiviert, auch das hat Apple mit dem Update gefixt.

Darüber hinaus schließt Apple mit iOS 26.0.1 direkt auch „wichtige Sicherheitslücken“. Auf dem iPhone 17 Pro ist es bei mir sogar fast 1 GB groß und ab sofort verfügbar.

Samsung Display „bestätigt“ das Apple iPhone Fold

Samsung Display hat diese Woche offiziell bestätigt, dass man ein faltbares OLED-Display für ein amerikanisches Unternehmen produzieren wird. Natürlich nannte…

29. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / iOS 26.0.1 ist da: Apple verteilt wichtiges Update
Weitere Neuigkeiten
Amazon Echo Dot 5 Header
Amazon-Event 2025: Neue Alexa, Echo-Speaker, Android-Aus und mehr
in Events
7 vs. Wild: So sieht die neue Staffel ohne Fritz bei Prime Video aus
in News
Samsung Display „bestätigt“ das Apple iPhone Fold
in Smartphones
Peloton Detail Header
Peloton wagt diese Woche einen weiteren Neustart
in News
Tesla Bot Optimus Roboter Header
Mark Zuckerberg will euch bald Roboter verkaufen
in News
Microsoft und der 900 Euro teure Xbox-Handheld
in Gaming
Volkswagen Future Plan: Passenger Cars Brand Gives First Glimpse
Volkswagen: Neue Probleme der neuen Software
in Mobilität
Amazon Prime Video Logo 2025 Header
Neue Serien und Filme: Das sind die Prime Video Highlights im Oktober 2025
in News
Die „neue“ PlayStation 5 ist besser und schlechter
in Gaming
Apple: Neue M5-Generation steht vor dem Start
in News