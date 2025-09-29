iOS 26.0.1 ist da: Apple verteilt wichtiges Update

Apple hat soeben iOS 26.0.1 veröffentlicht, was sich seit Tagen angedeutet hat. Es ist das erste Update für iOS 26 und behebt vor allem Probleme der neuen iPhones

Laut Apple wurde unter anderem immer mal wieder die Verbindung zu Bluetooth oder WLAN getrennt und es gab Probleme mit dem Mobilfunk und bei der Kamera.

Allegemein wurden manche App-Icons bei manchen leer angezeigt und Voiceover war nach dem großen Update deaktiviert, auch das hat Apple mit dem Update gefixt.

Darüber hinaus schließt Apple mit iOS 26.0.1 direkt auch „wichtige Sicherheitslücken“. Auf dem iPhone 17 Pro ist es bei mir sogar fast 1 GB groß und ab sofort verfügbar.