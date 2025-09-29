Smartphones

Samsung Display „bestätigt“ das Apple iPhone Fold

Autor-Bild
Von
|

Samsung Display hat diese Woche offiziell bestätigt, dass man ein faltbares OLED-Display für ein amerikanisches Unternehmen produzieren wird. Natürlich nannte Lee Cheong keinen Namen, aber so viele Optionen gibt es da aktuell nicht.

Google ist bereits offizieller Partner von Samsung Display, Motorola ist jetzt in der Hand von China (Lenovo), es bleibt also nur Apple. Und da steht seit Wochen im Raum, dass wir Ende kommenden Jahres das Apple iPhone Fold sehen werden.

Details nannte der CEO von Samsung Display vor der Presse in Seoul laut Chosun Biz nicht, aber diese Aussage alleine könnte für einen kritischen Anruf von Apple sorgen. Es ist zwar ein offenes Geheimnis, aber offizielle Aussagen von anderen Unternehmen sieht Apple, auch wenn „Apple“ nicht genannt wird, dennoch nicht gerne.

Apple: Neue M5-Generation steht vor dem Start

Apple bereitet sich mit Hochdruck auf den Marktstart der neuen M5-Generation vor und viele Produkte seien fertig, so Mark Gurman…

29. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / Samsung Display „bestätigt“ das Apple iPhone Fold
Weitere Neuigkeiten
Peloton Detail Header
Peloton wagt diese Woche einen weiteren Neustart
in News
Tesla Bot Optimus Roboter Header
Mark Zuckerberg will euch bald Roboter verkaufen
in News
Microsoft und der 900 Euro teure Xbox-Handheld
in Gaming
Volkswagen Future Plan: Passenger Cars Brand Gives First Glimpse
Volkswagen: Neue Probleme der neuen Software
in Mobilität
Amazon Prime Video Logo 2025 Header
Neue Serien und Filme: Das sind die Prime Video Highlights im Oktober 2025
in News
Die „neue“ PlayStation 5 ist besser und schlechter
in Gaming
Apple: Neue M5-Generation steht vor dem Start
in News
Mega SIM: Unlimited Basis ersetzt Unlimited on Demand
in Tarife
Apple und die streng geheime App „Veritas“
in Firmware und OS
Das neue iPhone ist für Xiaomi ein echtes Problem
in Smartphones