Samsung Display „bestätigt“ das Apple iPhone Fold

Samsung Display hat diese Woche offiziell bestätigt, dass man ein faltbares OLED-Display für ein amerikanisches Unternehmen produzieren wird. Natürlich nannte Lee Cheong keinen Namen, aber so viele Optionen gibt es da aktuell nicht.

Google ist bereits offizieller Partner von Samsung Display, Motorola ist jetzt in der Hand von China (Lenovo), es bleibt also nur Apple. Und da steht seit Wochen im Raum, dass wir Ende kommenden Jahres das Apple iPhone Fold sehen werden.

Details nannte der CEO von Samsung Display vor der Presse in Seoul laut Chosun Biz nicht, aber diese Aussage alleine könnte für einen kritischen Anruf von Apple sorgen. Es ist zwar ein offenes Geheimnis, aber offizielle Aussagen von anderen Unternehmen sieht Apple, auch wenn „Apple“ nicht genannt wird, dennoch nicht gerne.