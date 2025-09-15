Apple iOS 26 kommt heute: Das müsst ihr wissen

Apple kündigte im Juni mit iOS 26 ein recht großes Update für iOS an und testete die neue Version wie immer als Beta. Jetzt ist das große Update, das die ganz neue Designsprache „Liquid Glass“ einführt, fertig und wird bald für alle Nutzer verteilt.

Was gibt es bei so einem großen Update zu beachten und was ist wichtig? Zum einen wäre da der alte Tipp mit dem Backup. Sowas empfiehlt sich immer wieder in regelmäßigen Abständen, aber vor allem vor einem großen Update ist das wichtig.

Ich beschäftige mich außerdem immer ganz gerne mit der neuen Version, bevor ich sie installieren. Die Produktseite von Apple ist sehr schön gestaltet und einen Blick wert, ich habe hier gestern auch ein paar passende Tipps für iOS 26 veröffentlicht.

Welche iPhones bekommen das Update? Apple wird iOS 26 ab dem iPhone SE 2 oder neuer und ab dem iPhone 11 oder neue anbieten. Das iPhone XS und iPhone XR sind also nicht mehr dabei und bleiben bei iOS 18, der Rest wird aktualisiert.

Um wie viel Uhr wird iOS 26 verteilt? Apple hat wie immer nur das Datum für das Update kommuniziert, den 15. September, aber es geht meistens um 19 Uhr los.

Kann man iOS 26 schon empfehlen? Bei mir laufen die Updates auf den ersten Geräten mittlerweile sehr gut, nur auf dem iPhone frisst iOS 26 etwas mehr Akku, weiterhin, aber das liegt vermutlich einfach am neuen Design. Grundsätzlich kann man als „normaler“ Nutzer aber auch noch ein oder zwei Bugfix-Updates abwarten.