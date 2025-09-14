Apple iOS 26 kommt: Hier sind 5 schnelle Tipps

Apple hat die Entwicklung an iOS 26 abgeschlossen und wird das Update nächste Woche als finale Version verteilen, der Release Candidate ist bereits da. Am Montag geht es los, ich nutze die neue Version von iOS allerdings schon ein paar Wochen.

Hier gibt es also ein paar Tipps, die mir in der Zeit mit iOS 26 aufgefallen sind. Der Fokus liegt auf iOS und nicht auf iPadOS, dort funktionieren aber sehr viele Dinge ähnlich. Und ich habe diesem Thema letzte Woche ein eigenes Video spendiert:

Apple iOS 26: Hier sind 5 schnelle Tipps

Seit Jahren will ich die Schlummerzeit des Weckers anpassen und für mich war das ähnlich unverständlich, wie damals die Timer bei Siri (als nur einer möglich war), es hat wirklich bis iOS 26 gedauert, bis das endlich funktioniert. Geht dazu auf eure Weckzeit und dann seht ihr die Option schon am Ende. Man kann mit einer Minute starten, was sportlich ist, oder man wählt 15 Minuten, mehr ist nicht möglich. Die große Uhr auf dem Sperrbildschirm, die man häufig im Marketing sieht, gibt es leider nur mit einer Schrift (ein Fehler im Video), nämlich der ersten Option, dann könnt ihr diese bei jedem Wallpaper nutzen. Und falls euch die Glas-Optik der Uhrzeit im Always-On-Modus zu dunkel ist, weil der Inhalt darüber (bei mir Datum und Wetter) zu hell ist (ging mir so), dann könnt ihr beim Festlegen der Schrift und Farbe auch direkt unten zwischen „Glas“ und „Dicht“ wählen (ich habe mich für eine dichte Optik entschieden, damit alle Inhalte im AOD-Modus einheitlich sind). In der neuen Kamera-App gibt es die Optionen bei Foto und Video rechts oben (die kleinen Punkte), man muss den Daumen aber nicht verrenken, drückt einfach auf „Foto“ oder „Video“ unten und das entsprechende Menü erscheint. Einen ähnlichen Tipp gibt es für die neue Fotos-App (endlich wieder ein guter Aufbau), denn da kann es vorkommen, dass man eine Weile nach oben scrollt und irgendwann mitten in den Inhalten ist. Klickt dann einfach unten auf „Jahre“, „Monate“ oder „Alle“ (wo auch immer ihr gerade seid) und schon scrollt die Galerie zurück zu den aktuellsten Inhalten (also nach unten). Jeder kennt in der heutigen Zeit sicher die Warteschleife bei Unternehmen, da gibt es jetzt die „Warteschleifenassistenz“, welche die Wartezeit für euch übernimmt und euch informiert, wenn man denkt, dass eine Person zum Gespräch bereit ist. Die Option dafür findet ihr in den Einstellungen unter „Telefon“.

Bonustipp 1: Mit der Apple Intelligence, also erst ab dem iPhone 15 Pro, gibt es jetzt die Option, dass man nach einem Inhalt auf einem Screenshot fragen kann. Dafür wird ChatGPT verwendet und ihr findet diese Option, wenn ihr einen Screenshot gemacht habt, links unten. Funktionierte bei mir bisher aber nicht immer perfekt.

Bonustipp 2: Nicht jeder nutzt CarPlay, ich bin aber ein großer Fan davon und mir gefällt der neue Homescreen mit Widgets. Diesen findet ihr auf der Startseite, wenn ihr ganz nach links (und am bekannten Homescreen mit Kartenansicht und Co. vorbei) wischt. Ich finde übrigens, dass Liquid Glass bei CarPlay am besten aussieht.

Ihr habt weitere Tipps? Immer her damit!