iOS 27: Apple streicht neue Kamera-Funktion für ältere iPhones

Bei der Ankündigung des Apple iPhone 18 Pro fand man im Kleingedruckten unten noch den Hinweis, dass „die neuen Einstellungen für Textur und Körnung in iOS 27 auf iPhone Modellen verfügbar sein werden, die die neueste Generation der Fotografischen Stile unterstützen“. Diesen hat Apple jetzt allerdings doch entfernt.

Auf der deutschen Webseite findet man das Zitat noch genau so, aber in den USA ist man schon weiter, dort ist plötzlich nur noch vom iPhone 18 Pro und iPhone Duo die Rede. So beschreibt Apple die neue Funktion in der eigenen Pressemitteilung:

Mit einer neuen Computational Imaging Pipeline macht die Hauptkamera schärfere, detailliertere Aufnahmen. Verbesserte Fotografische Stile mit neuen Einstellungen für Textur und Körnung geben Nutzer:innen die Möglichkeit, ihren gewünschten Look noch genauer anzupassen und mehr kreative Kontrolle über ihre Fotos zu haben.

Da, wo vor wenigen Tagen aber noch iPhones wie die 16er-Reihe und das immer noch gute iPhone 17 Pro zu sehen waren, gibt es jetzt aber nur die neuen Modelle für Ende 2026. Es wäre nicht die einzige Neuerung, auf die Apple bei alten iPhones verzichtet, die neuen „Pro Steuerelemente“ sind leider auch nicht verfügbar.

Dabei wäre ein Apple iPhone 17 Pro natürlich gut genug, um die Inhalte auch in der Kamera-App anzuzeigen, Apple bringt das nur nicht, damit es einen Kaufanreiz für das iPhone 18 Pro gibt. Ein Update für alte iPhone-Modelle bietet nicht mehr alle Neuerungen, die technisch möglich wären, da Software ein Verkaufsargument ist.

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