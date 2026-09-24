Firmware und Updates

Apple iOS 27.0.1: Wichtiges Update kommt in Kürze

Oliver Schwuchow
Von
3 Kommentare

Apple testet zwar bereits die Beta von iOS 27.2, wird aber nicht bis Oktober auf das nächste Update warten, so MacRumors. Wir werden sehr zeitnah iOS 27.0.1 sehen, das erste Bugfix-Update nach iOS 27, was erste Fehler zeitnah beseitigen soll.

Details zum Update gibt es keine, aber es überrascht nicht, dass das Update jetzt kommt. Nach einem großen Update wird oft nachgebessert, ich würde mich auch über iOS 27.0.2 nicht wundern. Aber es gab heute noch eine kleine Überraschung.

Bei der Apple Watch wollte man nicht länger warten, da steht für die neuen Uhren ab sofort watchOS 27.0.1 bereit, denn der Neustart-Bug war zu präsent. Scheinbar sind die Probleme mit Face ID nicht groß genug, dass iOS 27.0.1 auch schon da ist.

Wir wissen nicht, wann iOS 27.0.1 kommt, aber iOS 26.0.1 kam letztes Jahr an einem Montag, diesen Wochentag nutzt Apple gerne für Updates, wenn es nicht eilt. Wir informieren euch hier, sobald das Update da ist und sagen euch dann, was neu ist.

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  1. Fabio 🪴
    sagt am

    „Wir wissen nicht, wann iOS 27.0.1 kommt, … Wir informieren euch hier, sobald das Update da ist und sagen euch dann, was neu ist.“

    Yepp, mit solchen Inhalten könnte ich auch einen Blog aufmachen.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Fabio ⇡

      Was hindert dich?

      Antworten
      1. Fabio 🪴
        sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

        Ich habe keine Zeit dafür. Ich muss im Internet sinnlose Kommentare für inhaltlose Artikel posten.

        Antworten

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