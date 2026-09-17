One UI 9: Samsung verteilt großes Update auf Android 17

Samsung hat mit dem Rollout von One UI 9 begonnen, was man seit einer Weile als Beta testet. Den Anfang macht natürlich das aktuelle Flaggschiff, also die S26-Reihe. Das Update wird in Phasen verteilt, könnte also schon bei euch da sein.

Basis für One UI 9 ist Android 17 von Google, aber mit Optimierungen von Samsung selbst. Es gibt neue KI-Funktionen, Optimierungen für Foldables und anpassbare Karten in Now Brief. Eine Übersicht der Neuerungen gibt es direkt bei Samsung.

Auf den aktuellen Foldables und dem S26 FE gibt es One UI 9 bereits und die alten Modelle von 2025 und später auch 2024 und Co. werden in den nächsten Wochen folgen. Samsung testet übrigens schon One UI 9.5 für Anfang 2027 und mit One UI 10 könnte (also mit Android 18) mal wieder ein neues Design bei Samsung geben.

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