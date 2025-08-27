iPhone 17-Serie: ESR startet Zubehörverkauf

ESR präsentiert im Rahmen der IFA 2025 in Berlin neue Produkte im Bereich Zubehör für Smartphones, Tablets und Ladelösungen. Das Unternehmen stellt unter anderem optimierte Ladegeräte, neue Schutzlösungen und flexible Eingabegeräte vor.

Die interessante Information zuerst: ESR hat den Verkauf seines ersten Zubehörs für die iPhone 17-Serie gestartet. Auf Amazon kann man bereits sämtliche Hüllen für die neuen iPhone-Modelle, die am 9. September vorgestellt werden sollen, erwerben. Auch entsprechende Displayschutzfolien sind bereits verfügbar.

Für das kommende iPhone gibt es laut ESR verstärkte Hüllen mit Dual-Layer-Kameraabdeckung, Air Guard-Ecken und zusätzlichen Linsenschutz. Ergänzend wird der Displayschutz UltraFit Armorite Pro aus Corning-Glas angeboten, der nach Unternehmensangaben deutlich bruchsicherer sein soll und eine einfache Installation über ein spezielles System ermöglicht.

Die obendrein angekündigten neuen CryoBoost-Ladegeräte bieten Qi 2.2 25W kabelloses Laden, kombiniert mit einem speziellen Kühlsystem, das die Temperatur der Geräte senken soll. ESR verweist dabei auf ein Luftkanal-Design und einen 4-mm-Lüfter, der im Betrieb nur 25 dB erreicht. Die Ladegeräte sind für mehrere Geräte ausgelegt und sollen auch unterwegs eine stabile Stromversorgung gewährleisten.

Darüber hinaus erweitert ESR sein Ökosystem um Accessoires wie den magnetischen Wallet-Ständer mit „Wo ist?“-Integration, der sowohl Schutz als auch Ortungsfunktionen bietet. Ergänzt wird das Portfolio durch die MagMouse, eine magnetisch haftende Computermaus.

