Apple Event ist offiziell: 9. September 2025 um 19 Uhr

Apple hat Medienvertreter und die Öffentlichkeit offiziell zu einer Präsentation am 9. September eingeladen. Damit hat das Unternehmen bestätigt, dass an diesem Tag die nächste iPhone-Generation vorgestellt wird. Die Veranstaltung findet wie üblich als Medien- und Marketingevent statt und wird ab 19 Uhr deutscher Zeit live übertragen. Neben neuen iPhones werden laut Spekulationen auch Neuigkeiten zur Apple Watch, zu iOS 26 sowie möglicherweise zu neuen AirPods erwartet.

Besondere Aufmerksamkeit richtet sich auf ein neues Modell mit dem Namen iPhone 17 Air, das aktuellen Informationen zufolge das bisherige Plus-Modell ablösen könnte. Es soll mit einem 5,55 Millimeter dünnen Gehäuse, einem 6,6-Zoll-Display und einem A19-Prozessor in abgespeckter Version ausgestattet sein. Auch beim regulären iPhone 17 sind Anpassungen vorgesehen, darunter ein leicht vergrößertes 6,3-Zoll-Display sowie Funktionen wie ProMotion und Always-On-Display, die bisher den Pro-Modellen vorbehalten waren.

Die Spitzenmodelle iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max sollen ein überarbeitetes Kameradesign erhalten, bei dem die Linsen in einem durchgehenden Modul untergebracht sind. Zudem könnte das Material von Titan auf Aluminium umgestellt werden. Technisch wird mit einem A19-Prozessor, 12 GB Arbeitsspeicher und einer 48-Megapixel-Kamera gerechnet.

Apple Event live verfolgen