iPhone 17 Verkaufsstart: Lieferzeiten verschieben sich schnell

Die iPhone 17 Serie und das iPhone Air sind seit dem heutigen Nachmittag offiziell bestellbar. Apple hat die Freigabe um 14 Uhr gestartet, gleichzeitig bieten auch Händler und Provider die neuen Modelle an.

Bereits kurz nach dem Bestellstart stiegen die Lieferzeiten bei Apple deutlich an. Laut Unternehmensangaben sind aktuell nur noch die verschiedenen Farbvarianten des iPhone Air mit einer Lieferung zum 19. September verfügbar. Auch das könnte sich bald ändern. Insgesamt scheint das Air-Modell entweder weniger gefragt zu sein oder es sind einfach deutlich mehr Einheiten verfügbar.

iPhone-Lieferzeiten wanderten schnell nach hinten

Die neuen iPhone-Modelle waren zu Beginn bei Apple mit einem frühesten Liefertermin am 19. September erhältlich. Wenige Minuten später verschoben sich die Termine für fast alle Varianten um ein bis zwei Wochen. Kunden, die auf eine besonders frühe Auslieferung Wert legen, könnten nun alternativ bei großen Onlinehändlern wie Amazon noch Chancen haben.

Nach vereinzelten Angaben von Käufern kam es in den ersten Minuten der Bestellphase zu technischen Einschränkungen. So war es auch mir beispielsweise nicht möglich, in der Apple Store-App eine Bestellung für das iPhone 17 abzuschließen, wohingegen der Apple Web-Shop funktionierte. Der Verkaufsstart verlief also nicht in allen Kanälen völlig reibungslos.



Weitere Bestellmöglichkeiten (auch für das iPhone Air):

Bestellstart und weitere Produkte

Die Vorstellung der neuen Geräte erfolgte bereits Anfang der Woche. Neben den iPhones können Kunden inzwischen auch weitere neue Apple-Produkte ordern. Dazu gehören die AirPods Pro 3 sowie neue Versionen der Apple Watch. Alle Ankündigungen waren Teil des Herbst-Events, über das wir auch hier im Blog zuvor ausgiebig berichtet hatten.

Für viele Kunden spielt die Frage der Lieferzeiten eine Rolle. Während die Lagerbestände direkt zu Beginn anscheinend begrenzt waren, weicht Apple Bestellungen inzwischen auf spätere Termine aus. Händler versuchen laut eigenen Angaben, zusätzliche Mengen zu sichern, um eine Auslieferung bereits zum offiziellen Marktstart zu ermöglichen. Berichtet doch gerne mal, wie eure Bestellung gelaufen ist.

