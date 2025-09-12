Smartphones

Apple iPhone 17, Air und 17 Pro: Um diese Uhrzeit starten die Vorbestellungen

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar

Apple kündigte am Dienstag viele neue Produkte für den Herbst an und die neuen AirPods Pro 3 und die neuen Apple Watches konnte man auch direkt nach dem Event vorbestellen. Bei den neuen iPhones geht es laut Apple aber erst heute los.

Doch um wie viel Uhr kann man das neue iPhone 17, das iPhone Air und das iPhone 17 Pro (Max) vorbestellen? In Deutschland geht es um 14 Uhr los. Apple selbst empfiehlt die eigene Webseite und die eigene App für den Apple Online Store.

Ich würde, wenn man das neue iPhone direkt zum Marktstart am Freitag (am 19. September) sicher in der Hand halten will, es jetzt als Konfiguration in der App sichern und dann dort um 14 Uhr reinschauen, die App ist meist etwas schneller.

Die anderen Apple-Produkte starten ebenfalls in einer Woche und sind schon bei Amazon zu finden, die neuen iPhone sind dort auch schon aufgetaucht. Generell würde ich im Laufe des Tages immer wieder auf dieser Seite vorbeischauen.

iPhone Air: Apple-Manager überraschen live mit dem ersten „Biegetest“

Das neue iPhone Air ist das bisher dünnste iPhone von Apple und viele warten mit Sicherheit auf den bekannten Härtetest…

12. September 2025 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Kai 👋
    sagt am

    Die App verweist auch bereits auf den Start um 14 Uhr, eine Konfiguration ist leider nicht mehr möglich.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / Apple iPhone 17, Air und 17 Pro: Um diese Uhrzeit starten die Vorbestellungen
Weitere Neuigkeiten
Philips Hue Birne Licht Header
Philips Hue: Flash-Sale mit 25 % Rabatt
in Smart Home
Spotify geht gegen ReVanced-Patch juristisch vor
in Marktgeschehen
Das sind die neuen Nothing Ear 3 für 2025
in News
Audi RS6: Als Verbrenner beliebt, als Elektroauto keine Option
in Mobilität
HBO Max wird teurer: Höhere Preise kurz vor dem Deutschland-Start
in News
Xbox Logo Header 2025
Microsoft: Xbox Cloud Gaming soll besser werden
in Dienste
iPhone Air: Apple-Manager überraschen live mit dem ersten „Biegetest“
in Smartphones
The Last Of Us Part 1 Und 2
The Last of Us Part 3: Naughty Dog bestätigt „unangekündigte Dinge“
in Gaming
Fast 100 Euro: Das sind die neuen iPhone-Hüllen
in Zubehör
Pillen Apotheke Medizin Medikament
E-Rezept-App: Mehr als 2,5 Millionen Downloads
in Marktgeschehen