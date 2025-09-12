Apple iPhone 17, Air und 17 Pro: Um diese Uhrzeit starten die Vorbestellungen

Apple kündigte am Dienstag viele neue Produkte für den Herbst an und die neuen AirPods Pro 3 und die neuen Apple Watches konnte man auch direkt nach dem Event vorbestellen. Bei den neuen iPhones geht es laut Apple aber erst heute los.

Doch um wie viel Uhr kann man das neue iPhone 17, das iPhone Air und das iPhone 17 Pro (Max) vorbestellen? In Deutschland geht es um 14 Uhr los. Apple selbst empfiehlt die eigene Webseite und die eigene App für den Apple Online Store.

Ich würde, wenn man das neue iPhone direkt zum Marktstart am Freitag (am 19. September) sicher in der Hand halten will, es jetzt als Konfiguration in der App sichern und dann dort um 14 Uhr reinschauen, die App ist meist etwas schneller.

Die anderen Apple-Produkte starten ebenfalls in einer Woche und sind schon bei Amazon zu finden, die neuen iPhone sind dort auch schon aufgetaucht. Generell würde ich im Laufe des Tages immer wieder auf dieser Seite vorbeischauen.

