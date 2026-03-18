iPhone 17e mit Telekom-Tarif für rechnerisch nur 1,45 Euro im Monat? So funktioniert der Deal

Ein neues Angebot von Handyhelden kombiniert das Apple iPhone 17e mit einem Telekom-Tarif zu einem reduzierten Gesamtpreis.

Das Bundle umfasst das iPhone 17e mit 256 GB Speicher sowie den Tarif Magenta M im Telekom-Netz mit 50 GB Datenvolumen. Der monatliche Grundpreis liegt bei 39,95 Euro, einmalig werden 69 Euro für das Gerät fällig. Laut Anbieter ergibt sich durch Boni und Cashback ein Gesamtpreis von 727,80 Euro.

Zusätzliche Preisvorteile entstehen durch einen Rufnummernmitnahme-Bonus von 150 Euro sowie einen Cashback in gleicher Höhe. Der Anschlusspreis entfällt nach entsprechender SMS-Aktion. Daraus ergibt sich rechnerisch ein sehr niedriger Effektivpreis pro Monat.

Die Aktion im Detail:

Gerät: Apple iPhone 17e (256 GB)

Tarif: Magenta M (50 GB); Netz: Telekom

mtl. Grundpreis: 39,95 €

Anschlusspreis: 0 € durch SMS

einmalig für das Gerät: 69 €

MNP-Bonus: -150 €

Cashback: -150 €

Gesamtpreis: 727,80 €

Preisvergleich-Bestpreis: 692,98 €

Tarifeffektiv mtl. 1,45 €

Details zum Telekom-Bundle mit iPhone 17e

Wichtige Bedingungen im Überblick

AP-Befreiung per SMS innerhalb von 30 Tagen

MNP-Bonus nach Rufnummernmitnahme aktivierbar

Cashback erst ab zweitem Vertragsmonat beantragbar

Frist für Cashback-Antrag endet nach sechs Monaten

Die Bonuszahlungen sind an bestimmte Bedingungen geknüpft und müssen aktiv per SMS beantragt werden. Die Auszahlung des Cashbacks erfolgt laut Anbieter nach erfolgreicher Antragstellung auf das hinterlegte Konto. Dazu heißt es:

AP-frei: Sende innerhalb von 30 Tagen nach Vetragsbeginn eine SMS mit dem Text „AP frei“ an die 8362. MNP-Bonus: Sende innerhalb von 30 Tagen nach erfolgreicher Mitnahme der Rufnummer eine SMS mit dem Text „Bonus“ (ohne Sonderzeichen) an die 22234. Der Cashback-Antrag kann von Seiten des Kunden erst nach der ersten erfolgreichen Rechnungsabbuchung von seinem Konto, frühestens ab dem 2. Vertragsmonat, spätestens mit Ablauf des 6. Vertragsmonats, beantragt werden. Nur Antragsstellungen in diesem Teilnahmezeitraum können berücksichtigt werden. Den genauen Zeitraum erhalten Sie nach Aktivierung des Vertrags automatisch via SMS. Um das Cashback zu erhalten, schicken Sie im Teilnahmezeitraum eine SMS mit „Cashback“ an die Kurzwahl 61131. Der Geldbetrag wird dann auf das uns bekannte Bankkonto überwiesen.

Zum iPhone 17e Bundle-Angebot →

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