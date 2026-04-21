Das Apple iPhone 18 wird kein großer Sprung

Apple spendierte dem iPhone mit dem iPhone 17 mal wieder ein großes Upgrade, was beim Basismodell im Herbst nicht so häufig passiert. Dementsprechend gut ist derzeit auch die Nachfrage. Doch beim iPhone 18 wird das kleiner ausfallen.

Laut „Fixed Focus Digital“, einer bekannten Quelle aus China, versucht Apple beim iPhone 18 die Kosten so gut es geht zu reduzieren und plant kein großes Upgrade für 2027 (im Herbst kommt nur das iPhone 18 Pro, das 18er folgt Anfang 2027).

Das dürfte niemanden überraschen und ich gehe davon aus, dass das beim iPhone 19 und iPhone 20 (wie auch immer sie 2028 und 2029 heißen werden) nicht anders sein wird. Große Upgrades beim normalen iPhone sind, vor allem nach einem sehr großen Sprung wie 2026, selten. Details nennt die Quelle allerdings noch nicht.

Meine Vermutung wäre, dass wir ein minimal anderes Design bekommen, was zum Design des Pro-Modelle passt, dazu neue Farben, ein neuer Chip, frische Technik für WLAN und Co. und das war es. Dürfte für 2027 aber vollkommen ausreichen.