iPhone: Apple plant neue Kamera mit 200 Megapixel

Apple hat die Zahl der Megapixel in den letzten Jahren bei allen drei Kameras im Pro-Modell erhöht und bietet mittlerweile ein „Triple“ mit jeweils 48 Megapixel an.

Doch es deutete sich auch immer wieder der nächste Sprung beim iPhone an, denn seit einer Weile steht der Schritt zu einem Sensor mit 200 Megapixel im Raum. Das sei auch weiterhin geplant, wird aber angeblich noch eine ganze Weile dauern.

Apple soll erst 2028 das erste iPhone mit 200 Megapixel auf den Markt bringen, was mich persönlich wundert, denn ich habe noch nicht 2026 damit gerechnet, aber 2027 zum 20. Jubiläum, da hätte sich ein neuer Hauptsensor angeboten.

