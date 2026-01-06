Audio

Sony WF-1000XM6: Wir haben das Datum für den neuen Kopfhörer

Autor-Bild
Von
|

Sony wartet die CES mit der Ankündigung des WF-1000XM6 ab, aber man muss nicht zu lange auf den Marktstart warten. Gestern gab es hier den finalen Preis für Europa (299,99 Euro) und jetzt haben dank Dealabs auch das Datum für euch.

Ein Marktstart deutet sich am 23. Februar 2026 an und die Vorbestellungen gehen wohl am 12. Februar 2026 los. Es ist ungewöhnlich, dass wir Datum und Preis vor den anderen Details haben, es fehlen weiterhin Spezifikationen und auch Bilder.

Nach dem Aus der Elite-Reihe von Jabra suche ich langsam einen Nachfolger, ich habe zwar auch den Sony WF-1000XM5 getestet, aber er wurde dann doch nicht meine neue Nummer 1. Der Sony WF-1000XM6 könnte aber gute Chancen haben.

LEGO überrascht mit komplett neuem LEGO-Stein

LEGO hatte ich im Rahmen der CES in Las Vegas nicht auf dem Schirm, aber man hat vor Ort einen…

6. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Audio / Sony WF-1000XM6: Wir haben das Datum für den neuen Kopfhörer
Weitere Neuigkeiten
Elektro, SUV, Marken: So lief der deutsche Automarkt 2025
in Marktgeschehen
Adac
ADAC unter Druck: Mitglieder reagieren auf Spritpreis-Debatte
in News
Auch im Apple iPhone Fold? Samsung zeigt Display-Zukunft
in Smartphones
Amazon zeigt ganz neue Oberfläche für Fire TVs
in Firmware und OS
Mercedes und die unsichere Zukunft der A-Klasse
in Mobilität
Samsung zeigt neue OLED TVs für 2026 – mit einer Überraschung
in News
LEGO überrascht mit komplett neuem LEGO-Stein
in News
Skoda Elroq Produktion
Skoda Elroq bekommt bald ein großes Upgrade
in Mobilität
Afeela 1 Front
Das erste Elektroauto von Sony kommt 2026
in Mobilität
Samsung Galaxy S25 Ultra Back
Samsung Galaxy S27 Ultra: Kommt 2027 das große Kamera-Upgrade?
in Smartphones