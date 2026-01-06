Sony WF-1000XM6: Wir haben das Datum für den neuen Kopfhörer

Sony wartet die CES mit der Ankündigung des WF-1000XM6 ab, aber man muss nicht zu lange auf den Marktstart warten. Gestern gab es hier den finalen Preis für Europa (299,99 Euro) und jetzt haben dank Dealabs auch das Datum für euch.

Ein Marktstart deutet sich am 23. Februar 2026 an und die Vorbestellungen gehen wohl am 12. Februar 2026 los. Es ist ungewöhnlich, dass wir Datum und Preis vor den anderen Details haben, es fehlen weiterhin Spezifikationen und auch Bilder.

Nach dem Aus der Elite-Reihe von Jabra suche ich langsam einen Nachfolger, ich habe zwar auch den Sony WF-1000XM5 getestet, aber er wurde dann doch nicht meine neue Nummer 1. Der Sony WF-1000XM6 könnte aber gute Chancen haben.