Jackery präsentiert Explorer 500 v2 – 512 Wh und 6.000 Ladezyklen

Jackery präsentiert auf der IFA 2025 den Explorer 500 v2, eine kompakte Powerstation mit verbesserter Lebensdauer und Sicherheitsmerkmalen. Das Gerät richtet sich an Nutzer, die mobile Energie für Outdoor, Haushalt oder unterwegs benötigen.

Der Explorer 500 v2 verfügt über eine Kapazität von 512 Wh und eine Dauerleistung von 500 Watt, laut Unternehmensangaben. Die Powerstation ist damit kompakter und leichter als vergleichbare Modelle.

Das Gehäuse misst 31 × 20,5 × 15,6 cm bei einem Gewicht von 5,7 kg und verfügt über einen klappbaren Griff, was den Transport erleichtert. Jackery betont, dass sich das Gerät sowohl für Freizeitaktivitäten als auch als Backup im Haushalt eignet.

Neue Zelltechnologie erhöht Lebensdauer und Sicherheit

Das Herzstück des Geräts ist ein LiFePO₄-Akku mit keramischer Multi-Layer-Membran, die offene 3D-Porenstrukturen mit hitzebeständigen Schutzschichten kombiniert. Nach Unternehmensangaben sorgt dieses Design für einen stabilen Energiefluss auch bei Temperaturen von -20 °C und verlängert die Lebensdauer der Zellen.

Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen umfassen eine Zirkonia-Verstärkung gegen Kurzschlüsse, Phasenwechsel-Mikrokapseln gegen Überhitzung, Überspannungsschutz bis 3.000 V sowie ein feuer- und stoßfestes Gehäuse nach UL94V-0-Standard. Die Ladezyklen wurden auf 6.000 Zyklen mit 70 % Restkapazität erhöht.

Anschlüsse und Ladeoptionen

Zwei AC-Steckdosen

Zwei USB-C-Ports (100 W und 30 W)

Ein USB-A-Port

12-Volt-Anschluss

Die Ladeelektronik ermöglicht eine vollständige Aufladung in 80 Minuten über Netzstrom oder in 60 Minuten im Hybridmodus. Mit einem SolarPanel wie dem SolarSaga 100W dauert die Aufladung rund 200 Minuten. Während des Betriebs liegt die Geräuschentwicklung unter 28 dB bei 200 Watt Last.

Der Verkaufsstart des Explorer 500 v2 erfolgt ab dem 19. September 2025 mit einer UVP von 499 Euro. Das Komplettpaket inklusive SolarSaga 100W Panel wird für 699 Euro angeboten.

