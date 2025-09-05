Hardware

Jackery präsentiert Explorer 500 v2 – 512 Wh und 6.000 Ladezyklen

Autor-Bild
Von
|

Jackery präsentiert auf der IFA 2025 den Explorer 500 v2, eine kompakte Powerstation mit verbesserter Lebensdauer und Sicherheitsmerkmalen. Das Gerät richtet sich an Nutzer, die mobile Energie für Outdoor, Haushalt oder unterwegs benötigen.

Der Explorer 500 v2 verfügt über eine Kapazität von 512 Wh und eine Dauerleistung von 500 Watt, laut Unternehmensangaben. Die Powerstation ist damit kompakter und leichter als vergleichbare Modelle.

Das Gehäuse misst 31 × 20,5 × 15,6 cm bei einem Gewicht von 5,7 kg und verfügt über einen klappbaren Griff, was den Transport erleichtert. Jackery betont, dass sich das Gerät sowohl für Freizeitaktivitäten als auch als Backup im Haushalt eignet.

Neue Zelltechnologie erhöht Lebensdauer und Sicherheit

Das Herzstück des Geräts ist ein LiFePO₄-Akku mit keramischer Multi-Layer-Membran, die offene 3D-Porenstrukturen mit hitzebeständigen Schutzschichten kombiniert. Nach Unternehmensangaben sorgt dieses Design für einen stabilen Energiefluss auch bei Temperaturen von -20 °C und verlängert die Lebensdauer der Zellen.

Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen umfassen eine Zirkonia-Verstärkung gegen Kurzschlüsse, Phasenwechsel-Mikrokapseln gegen Überhitzung, Überspannungsschutz bis 3.000 V sowie ein feuer- und stoßfestes Gehäuse nach UL94V-0-Standard. Die Ladezyklen wurden auf 6.000 Zyklen mit 70 % Restkapazität erhöht.

Anschlüsse und Ladeoptionen

  • Zwei AC-Steckdosen
  • Zwei USB-C-Ports (100 W und 30 W)
  • Ein USB-A-Port
  • 12-Volt-Anschluss

Die Ladeelektronik ermöglicht eine vollständige Aufladung in 80 Minuten über Netzstrom oder in 60 Minuten im Hybridmodus. Mit einem SolarPanel wie dem SolarSaga 100W dauert die Aufladung rund 200 Minuten. Während des Betriebs liegt die Geräuschentwicklung unter 28 dB bei 200 Watt Last.

Der Verkaufsstart des Explorer 500 v2 erfolgt ab dem 19. September 2025 mit einer UVP von 499 Euro. Das Komplettpaket inklusive SolarSaga 100W Panel wird für 699 Euro angeboten.

Timekettle stellt W4 AI Interpreter Earbuds vor – mit Knochenleitung und KI-Übersetzung

Timekettle hat auf der IFA 2025 in Berlin die neuen W4 AI Interpreter Earbuds vorgestellt. Laut Unternehmensangaben handelt es sich…

5. September 2025 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Hardware / Jackery präsentiert Explorer 500 v2 – 512 Wh und 6.000 Ladezyklen
Weitere Neuigkeiten
Tiktok Logo 2024 Header
TikTok startet SoundOn-Plattform offiziell in Deutschland
in Social
Bmw Ix Logo 2024 Header
BMW begrenzt API-Zugriffe – massive Auswirkungen auf Home Assistant
in Smart Home
Vw Id3 Gtx Performance Heck
Neuzulassungsstatistik: Die Top-Modelle und Antriebsarten im August 2025
in Mobilität
tado° und Panasonic erweitern Wärmepumpen-Funktionalitäten
in Smart Home
Mercedes zeigt Innenraum des elektrischen GLC
in Mobilität
Amazon Fire Tv Remote Pro Tasten
Streaming-Kracher im August 2025 – das schauen die Deutschen
in Unterhaltung
Timekettle stellt W4 AI Interpreter Earbuds vor – mit Knochenleitung und KI-Übersetzung
in Audio
O2 1
O2 erhöht Datenvolumen in Prepaid-Tarifen vorübergehend
in Tarife
Kodi 22 „Piers“: Alpha 1 veröffentlicht
in Software
Hollow Knight Silksong dominiert die Branche
in Gaming