Audio

Timekettle stellt W4 AI Interpreter Earbuds vor – mit Knochenleitung und KI-Übersetzung

Autor-Bild
Von
|

Timekettle hat auf der IFA 2025 in Berlin die neuen W4 AI Interpreter Earbuds vorgestellt. Laut Unternehmensangaben handelt es sich um die ersten Ohrhörer, die KI-gestützte Echtzeitübersetzung mit Knochenleitungstechnologie kombinieren.

Die Ohrhörer sollen eine nahezu verzögerungsfreie Kommunikation ermöglichen. Nach Angaben von Timekettle beträgt die Latenzzeit 0,2 Sekunden bei einer Genauigkeit von 98 Prozent.

Neben klassischer Mikrofontechnik setzen die Geräte auf Knochenschallsensoren, die Schwingungen direkt über den Schädelknochen erfassen. Dadurch soll Störlärm reduziert und Sprachverständlichkeit auch in geräuschintensiven Umgebungen wie Flughäfen oder Konferenzen gesichert werden.

Kernfunktionen und technische Ausstattung der W4 Earbuds

Die W4 basieren auf Timekettles Babel OS 2.0, das LLM-gestützte Sprachmodelle nutzt, um kontextabhängige Übersetzungen zu ermöglichen. Laut Mitteilung soll dies auch homophone Ausdrücke – Wörter mit ähnlichem Klang, aber unterschiedlicher Bedeutung – korrekt differenzieren.

Die Geräte unterstützen Übersetzungen in 42 Sprachen und 95 Akzenten und können somit in über 95 Prozent der Regionen weltweit genutzt werden.

Wichtige Merkmale der W4 (laut Hersteller):

  • Knochenleitungstechnologie zur Filterung von Hintergrundgeräuschen
  • Echtzeitübersetzung mit 0,2 Sekunden Verzögerung
  • Automatische Gesprächsmodi für natürliche Interaktion
  • Akkulaufzeit: bis zu 10 Stunden Übersetzung mit Ladecase
  • Funktion auch als Musikohrhörer nutzbar

Das Design ist auf hohen Tragekomfort ausgelegt, inklusive Ohrbügel mit optimal positioniertem Mikrofon.

Das Produkt ist in zwei Farbvarianten – Navy Blue und Sandy Gold – ab dem 5. September 2025 für 349 Euro bzw. 349 US-Dollar erhältlich.

Positionierung im Produktportfolio und Marktstart

Mit den In-Ear-W4 ergänzt Timekettle sein bestehendes Portfolio um eine kompaktere Alternative zu den 2024 eingeführten W4 Pro Over-Ears, die vorwiegend für professionelle Nutzer konzipiert waren. Weitere Produkte des Unternehmens sind unter anderem die WT2 Edge/W3 Earbuds, der X1 Interpreter Hub und das T1-System.

Ich finde interessant, dass hier erneut versucht wird, smarte KI-Übersetzungen alltagstauglich in tragbare Geräte zu bringen. Der Preis ist allerdings ziemlich hoch und ich frage mich, wie zuverlässig das Ganze tatsächlich in der Praxis funktioniert. Für Vielreisende könnte es interessant sein, für die breite Masse sehe ich es eher als Nischenprodukt.

EcoFlow und Home Connect: Strom clever nutzen

EcoFlow und Home Connect starten eine Partnerschaft, um Hausgeräte der BSH intelligenter mit Energie zu versorgen. Ziel sei die Optimierung…

4. September 2025 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Audio / Timekettle stellt W4 AI Interpreter Earbuds vor – mit Knochenleitung und KI-Übersetzung
Weitere Neuigkeiten
O2 1
O2 erhöht Datenvolumen in Prepaid-Tarifen vorübergehend
in Tarife
Kodi 22 „Piers“: Alpha 1 veröffentlicht
in Software
Hollow Knight Silksong dominiert die Branche
in Gaming
Samsung ist wieder in der Apple-Kopie-Ära
in Kommentar
Facebook App Header
Facebook will „Anstupser“ wieder groß machen
in Social
Huawei MatePad Mini: Das Apple iPad Mini, welches sich Apple-Nutzer wünschen
in Tablets
Google verkauft jetzt Pixel-Fanartikel
in Zubehör
dm startet Augenscreenings – Ärzte schlagen Alarm
in Dienste
Warnung Stopp Achtung Gefahr
Warntag 2025: Großalarm-Test in Deutschland am 11. September
in Dienste
T1 Pro und P3 Pro: Laifen erweitert Produktportfolio um Elektrorasierer
in Smart Home