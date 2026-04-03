Jackery SolarSaga 40 Air: Faltbares 40-Watt-Solarpanel kommt mit TOPCon-Technologie

Jackery hat mit dem SolarSaga 40 Air ein neues faltbares Solarpanel im Tablet-Format vorgestellt.

Das SolarSaga 40 Air ist laut Jackery die Weiterentwicklung des bisherigen Modells SolarSaga 40 Mini und soll gezielt auf Basis von Nutzerfeedback verbessert worden sein. Das faltbare 40-Watt-Panel richtet sich an Outdoor-Enthusiasten, die eine kompakte und rucksacktaugliche Lösung zur mobilen Energieversorgung suchen.

TOPCon-Technologie und bifaziale Solarzellen im SolarSaga 40 Air

Das neue Modell setzt auf bifaziale Solarzellen mit moderner TOPCon-Zellarchitektur, die einen Wirkungsgrad von bis zu 25 Prozent ermöglichen soll. Durch die beidseitige Lichtaufnahme erreicht das Panel einen BNPI-Wert von rund 47 Watt. Auch bei Bewölkung soll die Leistung gegenüber herkömmlichen PERC-Modulen verbessert sein.

Technische Eckdaten im Überblick:

Gewicht: 900 Gramm, Maße zusammengeklappt: 232 × 339 × 40 mm

Ausgänge: USB-A, USB-C und DC8020 für drei Geräte gleichzeitig

Schutzklasse IP68 gegen Wasser und Staub

Garantie: ein Jahr, erweiterbar um zwei weitere Jahre

Im Lieferumfang sind neben dem Panel eine Aufbewahrungstasche, ein 1,8 Meter langes Solarladekabel, zwei Adapter sowie zwei Karabiner enthalten. Ab dem 3. April 2026 ist das SolarSaga 40 Air zunächst im Bundle mit der Powerstation Explorer 300D für 359 Euro erhältlich. Ein Einzelverkauf ist laut Jackery zu einem späteren Zeitpunkt geplant.