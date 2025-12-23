Jackery stellt kompakte Powerstation Explorer 300D vor

Das Unternehmen Jackery erweitert sein Sortiment um die kompakte Powerstation Explorer 300D mit direktem Gleichstromausgang.

Jackery, Anbieter tragbarer Energielösungen, bringt mit der Explorer 300D eine besonders kompakte und leise Powerstation auf den Markt. Das Modell bietet eine Kapazität von 288 Wh und richtet sich laut Hersteller an Anwender im mobilen Büro, beim Camping oder auf Reisen. Durch den Verzicht auf einen Wechselrichter erfolgt die Stromausgabe vollständig als Gleichstrom, was eine höhere Effizienz und geringeres Gewicht ermöglichen soll.

Die Explorer 300D verfügt über drei USB-C-Anschlüsse, einen USB-A-Port und eine 12-Volt-Buchse mit einer Gesamtleistung von bis zu 300 Watt. Das 2,5 Kilogramm leichte Gerät nutzt LiFePO4-Zellen und kommt ohne Lüfter aus, wodurch der Betrieb nahezu geräuschlos bleibt.

Technische Merkmale und Einsatzbereiche der Jackery Explorer 300D

Das Modell kombiniert ein Hochkantgehäuse im Format eines Lautsprechers mit einem abnehmbaren 140-Watt-USB-C-Kabel, das gleichzeitig als Tragegriff dient. Nach Unternehmensangaben hält es bis zu 10 Kilogramm Zuglast aus.

Weitere Zubehörteile wie Schultergurt und Schutztasche stehen optional zur Verfügung. Die Powerstation lässt sich über USB-C, 12-Volt-Kfz-Anschluss oder Jackery-Solarmodule aufladen.

Zentrale Eigenschaften des Explorer 300D:

Kapazität: 288 Wh (90.000 mAh) und bis zu 300 Watt Leistung

Dauerhafte Effizienz durch reinen DC-Output ohne Umwandlungsverluste

LiFePO4-Akku mit bis zu 4.000 Ladezyklen

ZeroDrain-Technologie für minimale Selbstentladung

Betriebsbereich von –15 bis 45 Grad Celsius

Laut Jackery bleibt die gespeicherte Energie selbst nach einem Jahr Lagerzeit zu über 99 Prozent erhalten. Ein integriertes Batteriemanagementsystem soll vor Überladung, Kurzschluss und Überspannung schützen. Eine LED-Leuchte mit Notfallmodus ergänzt die Ausstattung.

Die Explorer 300D ist laut Hersteller ab dem 23. Dezember 2025 erhältlich. Im Rahmen einer Einführungsaktion bis Ende des Jahres wird der Preis im Onlineshop von 239 auf 179 Euro reduziert. Zusätzlich ist bei Registrierung eine Garantieverlängerung von drei auf fünf Jahre möglich.

