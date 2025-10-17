James Bond: Alle 007-Filme wieder bei Amazon Prime Video verfügbar

Amazon besitzt seit einer Weile die Rechte an James Bond und plant auch einen neuen Film, allerdings nutzt man die 007-Marke nur bedingt für Prime Video. Die Bond-Filme kommen und gehen und sind nicht dauerhaft im Abo verfügbar.

Aktuell kann man sie wieder mit einem Abo bei Amazon Prime Video kostenlos im Abo streamen und laut Amazon sind derzeit alle 25 Filme verfügbar. Auch der letzte Teil der Reihe „James Bond 007: Keine Zeit zu sterben“ ist gerade verfügbar.

Ich weiß nicht, seit wann die 007-Filme wieder dabei sind, die Ankündigung von Amazon ging gestern online, wir schauen aber gerade die Reihe mit Daniel Craig, diese ist seit mindestens einer Woche online. Für mich ein kleines Warm-up für das neue 007-Spiel von IOI im März 2026, auf das ich mich ehrlich gesagt sehr freue.

Amazon sagt nicht, wann (oder ob) gewisse 007-Filme wieder verschwinden, aber eigentlich wäre es langsam mal Zeit, dass man sie dauerhaft im Abo anbietet.

