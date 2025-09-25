James Bond: Der neue 007 soll ein „frisches Gesicht“ werden

James Bond kehrt zurück auf die große Leinwand, denn da der Streit zwischen den Besitzern der 007-Marke und Amazon geklärt ist, geht es endlich in die konkrete Planung für den nächsten Film. Der neue 007 steht bisher aber noch nicht fest.

Denis Villeneuve, der die Reihe ab sofort bekanntlich übernehmen wird, wird sich noch etwas Zeit lassen, denn erst kommt der dritte Teil von Dune und erst 2026 beginnt die Suche nach einem neuen James Bond, wie Deadline erfahren hat.

James Bond wird ein männlicher Brite

Das Filmstudio möchte einen männlichen Briten, das steht fest, aber es soll ein „frisches Gesicht“ sein, also kein Schauspieler, den jeder kennt. Ich fände es ja passend, wenn Patrick Gibson (ja, der ist bekannt und genau genommen auch kein Brite) die Rolle übernimmt, denn im kommenden 007-Spiel wirkt das sehr stimmig.

Doch das wird nicht passieren, wir bekommen einen komplett neuen Schauspieler und werden mit dem nächsten James Bond auch einen Neustart der Filme sehen.