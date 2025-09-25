News

James Bond: Der neue 007 soll ein „frisches Gesicht“ werden

Autor-Bild
Von
|
James Bond 007 Amazon Prime Video Header

James Bond kehrt zurück auf die große Leinwand, denn da der Streit zwischen den Besitzern der 007-Marke und Amazon geklärt ist, geht es endlich in die konkrete Planung für den nächsten Film. Der neue 007 steht bisher aber noch nicht fest.

Denis Villeneuve, der die Reihe ab sofort bekanntlich übernehmen wird, wird sich noch etwas Zeit lassen, denn erst kommt der dritte Teil von Dune und erst 2026 beginnt die Suche nach einem neuen James Bond, wie Deadline erfahren hat.

James Bond wird ein männlicher Brite

Das Filmstudio möchte einen männlichen Briten, das steht fest, aber es soll ein „frisches Gesicht“ sein, also kein Schauspieler, den jeder kennt. Ich fände es ja passend, wenn Patrick Gibson (ja, der ist bekannt und genau genommen auch kein Brite) die Rolle übernimmt, denn im kommenden 007-Spiel wirkt das sehr stimmig.

Doch das wird nicht passieren, wir bekommen einen komplett neuen Schauspieler und werden mit dem nächsten James Bond auch einen Neustart der Filme sehen.

Apple geht in die Offensive und greift die EU an

Die EU hat mit dem Digital Markets Act neue Regeln für besonders große Tech-Unternehmen eingeführt, was nicht allen Marken passt.…

25. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / James Bond: Der neue 007 soll ein „frisches Gesicht“ werden
Weitere Neuigkeiten
Werbung bei ChatGPT ist wohl sichere Sache
in Dienste
Vodafone Glasfaser
Vodafone CableMax 1000 kommt zurück: Gigabit-Internet für 50 Euro
in Vodafone
Skoda Elroq Produktion
EU-Automarkt: Elektro legt zu, Verbrenner brechen ein, Hybride gewinnen
in Mobilität
Withings Waage Header
Withings veröffentlicht großes Update mit neuen Tracking-Funktionen
in Wearables
Playstation Header Ps5 Pro
PS5 ist „die erfolgreichste PlayStation aller Zeiten“
in Gaming
Apple geht in die Offensive und greift die EU an
in News
Audi plant neue Verbrenner-Offensive ab 2026
in Mobilität
Opel Grandland Elektro Logo Header
Stellantis kämpft mit einem Nachfrage-Problem
in Mobilität
Chromebook Plus Google Laptop Header
Das Ende von ChromeOS: Google bestätigt „Android for PC“ für 2026
in Firmware und OS
Hades 2 auf der Nintendo Switch 2 gezockt: So viel Spaß wie der Vorgänger
in Gaming