Gaming

So sieht James Bond aus: Neues 007-Spiel hat ein Datum

Autor-Bild
Von
|

Man nehme Hitman als Basis, packe dazu eine Brise Uncharted und verhülle alles mit einem 007-Branding, diesen Eindruck hatte ich nach der gestrigen Premiere von 007 First Light. Das Spiel erscheint am 27. März 2026 für Konsolen und den PC.

Im Rahmen einer State of Play von Sony haben die Entwickler von IOI da Spiel diese Woche volle 30 Minuten gezeigt und ich bleibe dabei, ich freue mich auf dieses Spiel. Das könnte eines der besten Spiele für 2026 werden und als Fan der letzten Hitman-Reihe bin ich zuversichtlich, dass die Entwickler einen guten Job machen.

007 First Light erzählt die Anfänge von James Bond mit einem neuen Charakter und Gesicht, der neue Bond wird übrigens von Patrick Gibson verkörpert, man hat sich also auch ein bekanntes Gesicht und eine bekannte Stimme für das Spiel gesichert.

Es wäre übrigens denkbar, dass First Light nur der Anfang einer neuen 007-Reihe ist und IOI womöglich, wie bei Hitman, eine Trilogie geplant hat. Jame Bond steht in den nächsten Jahren jedenfalls vor einem Neustart, nicht nur als junger 007 in einem Spiel, auch auf der Leinwand wird uns bald ein ganz neuer 007 begegnen.

Wolverine Ps5

Wolverine: Neues Marvel-Spiel für die PS5 soll im September gezeigt werden

Insomniac Games arbeitete als PlayStation Studio bisher an mehreren Spielen rund um Spider-Man, aber man wird das Marvel-Universum ausbauen, denn…

4. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / So sieht James Bond aus: Neues 007-Spiel hat ein Datum
Weitere Neuigkeiten
Amazon Prime Video: Neue Serie „Tomb Raider“ geht nächsten Schritt
in News
Vw Id2 Bedienung
Volkswagen: „In unseren Fahrzeugen steckt tolle Software“
in Mobilität
Wolverine Ps5
Wolverine: Neues Marvel-Spiel für die PS5 soll im September gezeigt werden
in Gaming
Apple Ios 18 Siri Intelligence Header
Apple: Das neue Siri wird eine „Antwortmaschine“
in Dienste
Google Pixel 9 Pro Boden
Android: Google veröffentlicht Details zum (wichtigen) September-Sicherheitsupdate
in Firmware und OS
Google Pixel 9 Pro Front
Google Pixel: Android-Update bringt neues Design auf ältere Modelle
in Firmware und OS
Malcon Mittendrin
Malcolm mittendrin: Das Comeback wird die Fans „überraschen“
in News
Audi kündigt eine „neue Ära der Klarheit“ an
in Mobilität
ARD Mediathek: „Shut Up, Bitch!“ – Doku über Frauenhass im Netz
in Gesellschaft
Google Home: Neue Produkte kommen im Oktober
in Smart Home