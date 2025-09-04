So sieht James Bond aus: Neues 007-Spiel hat ein Datum

Man nehme Hitman als Basis, packe dazu eine Brise Uncharted und verhülle alles mit einem 007-Branding, diesen Eindruck hatte ich nach der gestrigen Premiere von 007 First Light. Das Spiel erscheint am 27. März 2026 für Konsolen und den PC.

Im Rahmen einer State of Play von Sony haben die Entwickler von IOI da Spiel diese Woche volle 30 Minuten gezeigt und ich bleibe dabei, ich freue mich auf dieses Spiel. Das könnte eines der besten Spiele für 2026 werden und als Fan der letzten Hitman-Reihe bin ich zuversichtlich, dass die Entwickler einen guten Job machen.

007 First Light erzählt die Anfänge von James Bond mit einem neuen Charakter und Gesicht, der neue Bond wird übrigens von Patrick Gibson verkörpert, man hat sich also auch ein bekanntes Gesicht und eine bekannte Stimme für das Spiel gesichert.

Es wäre übrigens denkbar, dass First Light nur der Anfang einer neuen 007-Reihe ist und IOI womöglich, wie bei Hitman, eine Trilogie geplant hat. Jame Bond steht in den nächsten Jahren jedenfalls vor einem Neustart, nicht nur als junger 007 in einem Spiel, auch auf der Leinwand wird uns bald ein ganz neuer 007 begegnen.