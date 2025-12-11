James Bond: Der Bösewicht im 007-Spiel steht fest

Ich gehe mal stark davon aus, dass IO Interactive im Rahmen der Game Awards in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Trailer für 007 First Light geplant hat, denn dieser ist jetzt vorab aufgetaucht. Und er enthüllt den Bösewicht des Spiels.

Das Entwicklerstudio hat bei der Hitman-Reihe in den letzten Monaten mit vielen Promis gearbeitet und auch das Spiel rund um den jungen James Bond ist sehr gut besetzt. Beim Bösewicht sieht es nicht anders aus, es ist Lenny Kravitz. Im Spiel wird es uns optisch ans Original erinnern, hört dort aber auf den Namen Bawma.

Der Trailer selbst ist nicht mehr offiziell online zu finden, kann aber hier angeschaut werden, wenn auch nur im Hochformat für soziale Medien. Ich gehe davon jedoch aus, dass wir heute auch eine normale Version bei YouTube bekommen werden.