News

Jeder zweite Deutsche hört Podcasts – Überraschende Zahlen zu Hördauer und Orten

Autor-Bild
Von
|
Podcast

Podcasts sind für viele Deutsche Teil des Alltags, sowohl zur Information als auch zur Unterhaltung. Etwa die Hälfte der Bevölkerung hört regelmäßig Podcasts.

Rund 49 Prozent der Deutschen ab 16 Jahren konsumieren laut einer Befragung des Digitalverbands Bitkom zumindest gelegentlich Podcasts. Besonders verbreitet ist das Hören bei den Altersgruppen 16 bis 29 Jahre (52 Prozent), 30 bis 49 Jahre (51 Prozent) und 50 bis 64 Jahre (51 Prozent), während bei den über 65-Jährigen 44 Prozent Podcasts hören.

Insgesamt geben Hörer an, durchschnittlich etwa 2 Stunden pro Woche Podcasts zu hören. 27 Prozent hören bis zu einer Stunde pro Woche, 19 Prozent zwischen 1 und 2 Stunden, 27 Prozent mehr als 2 Stunden. Längere Hörzeiten über 3 Stunden pro Woche werden nur von einer Minderheit angegeben.

Hördauer und Hörorte von Podcasts in Deutschland

Die Nutzung von Podcasts erfolgt an verschiedenen Orten: 44 Prozent hören Podcasts im Auto, 41 Prozent zum Einschlafen und 36 Prozent beim Putzen oder Aufräumen. Weitere häufige Hörsituationen sind öffentliche Verkehrsmittel (30 Prozent), Entspannung ohne Nebentätigkeit (29 Prozent) und Sport (25 Prozent).

In der Küche hören jeweils 17 Prozent beim Essen oder Kochen, während 13 Prozent Podcasts bei Arbeit, Schule oder Uni einsetzen. Andere Orte wie Badezimmer (10 Prozent), Fahrrad (7 Prozent), Spaziergänge (2 Prozent) oder Gartenarbeit (1 Prozent) spielen eine geringere Rolle.

Mich persönlich überrascht es nicht, dass Podcasts inzwischen fast überall im Alltag präsent sind. Die Daten zeigen, dass sie flexibel einsetzbar sind und Menschen unterschiedliche Aktivitäten begleiten, ohne dass sie dafür viel zusätzliche Zeit investieren müssen. Ich höre in den eigenen vier Wänden gar keine Podcasts, auf längeren Autofahrten finde ich sie allerdings ganz nett.

Youtube Premium Mf

Schluss mit Billig-Trick: So will YouTube bald durchgreifen

YouTube verschärft ab Ende September 2025 seine Nutzungsbedingungen für Premium-Abonnements. Besonders betroffen sind Nutzer, die ihr Abo über günstigere Auslandstarife…

25. August 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / Jeder zweite Deutsche hört Podcasts – Überraschende Zahlen zu Hördauer und Orten
Weitere Neuigkeiten
Allianz aktualisiert Bedingungen für Meine Allianz und Vorteilsprogramm
in Dienste
Amazon Prime Video Logo 2025 Header
Neue Serien und Filme: Das sind die Prime Video Highlights im September 2025
in News
Computer Notebook Arbeit
Mehrheit der Deutschen will Altersvorsorge online einsehen
in Dienste
Parship führt KI-basierten Harmonie-Check ein
in Dienste
Hotel Barcelona: Neues Game von Swery65 und Suda51 kommt im September
in Gaming
X Twitter Logo
X von Elon Musk blockiert Ermittlungen – Staatsanwälte reagieren
in Social
Auspuff Diesel Abgas
Autoindustrie zweifelt am Verbrenner-Aus – Ruf nach neuen EU-Zielen
in Mobilität
Cyberpunk 2077 Ultimate Edition Artstyle
Cyberpunk 2077 für Nintendo Switch 2: Retail-Version von Kunden bevorzugt
in Gaming
Apple Macbook Air 2024
Apple MacBook Air M4: MediaMarkt verkauft es für 879 Euro über eBay
in News
Amazon Paket 2024 Header
Amazon-App bietet Neukunden 10 Euro Rabatt – Aktion verlängert!
in News | Update