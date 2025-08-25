Schluss mit Billig-Trick: So will YouTube bald durchgreifen
YouTube verschärft ab Ende September 2025 seine Nutzungsbedingungen für Premium-Abonnements. Besonders betroffen sind Nutzer, die ihr Abo über günstigere Auslandstarife abgeschlossen haben, dieses aber überwiegend in Deutschland nutzen.
Laut Angaben des Unternehmens kann ein Verstoß künftig zur Kündigung des Premium-Zugangs führen, auch wenn der YouTube-Account selbst aktiv bleibt.
Bisher war es nur untersagt, bei der Anmeldung einen falschen Wohnsitz anzugeben. Die neue Fassung der AGB, die ab dem 26. September gilt, geht darüber hinaus: Entscheidend ist dann, in welchem Land ein Nutzer das Abo tatsächlich hauptsächlich verwendet. Genau heißt es:
3. Geografische Einschränkungen
Deine Nutzung und dein Zugriff auf einen Premium-Dienst müssen in dem Land oder Gebiet erfolgen, in dem du dich für diesen Premium-Dienst registriert hast. Wenn du hauptsächlich außerhalb dieses Landes auf einen Premium-Dienst zugreifst oder diesen nutzt beziehungsweise versuchst, das Land deiner Registrierung falsch anzugeben, stellt dies einen Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen für Premium-Dienste dar und kann dazu führen, dass dein Zugriff auf die Premium-Dienste beendet wird. Wenn du in ein anderes Land ziehst, musst du deine Mitgliedschaft bei den Premium-Diensten unter Umständen erneuern, um weiter darauf zugreifen zu können. Dies gilt vorbehaltlich der Verfügbarkeit, des Preises und des Funktionsumfangs des jeweiligen Premium-Dienstes in dem neuen Land.
Erfolgt der Zugriff überwiegend in einem anderen Land als dem, in dem das Abo registriert wurde, wertet YouTube dies künftig als Vertragsverletzung. Wer umzieht, muss nach Unternehmensangaben sein Abo neu anpassen, um den Dienst weiter nutzen zu können.
Neue AGB und Folgen für YouTube-Premium-Nutzer
Ein Premium-Abo kostet in Deutschland derzeit 12,99 Euro monatlich, bei monatlicher Zahlung. In Ländern wie Indien, der Türkei oder Kasachstan sind die Preise aufgrund der Wechselkurse und lokalen Kaufkraft deutlich geringer und liegen oft zwischen vier und zehn Euro.
Viele Nutzer haben dies bisher mit ausländischen Zahlungsmethoden, einer fingierten Adresse und VPN-Verbindungen genutzt, um deutlich günstiger an Premium-Zugänge zu kommen. Auf gängigen Schnäppchenportalen werden entsprechende Anleitungen seit Jahren veröffentlicht.
Als Alternative bietet YouTube in Deutschland inzwischen auch das Modell „Premium Lite“ an. Dieses kostet 5,99 Euro monatlich und blendet Werbung bei Videos weitgehend aus, verzichtet jedoch auf Zusatzfunktionen wie Downloads, Hintergrundwiedergabe oder werbefreien Zugriff auf YouTube Music.
Ich bin mit YouTube Premium höchst zufrieden
Für mich wirkt es so, als wolle YouTube die günstigeren Auslandslösungen stärker unterbinden, ohne die betroffenen Nutzer direkt zu sperren. Ich finde das nachvollziehbar, aber gleichzeitig zeigt es auch, wie groß der Preisunterschied zwischen Deutschland und anderen Ländern ist. Spannend wird, ob viele Nutzer nun tatsächlich auf Premium Lite umsteigen oder ob YouTube riskieren muss, einige zahlende Kunden ganz zu verlieren.
Ich selbst nutze seit geraumer Zeit YouTube Premium, ganz offiziell gebucht aus Deutschland als Jahrespaket, und bin mit Preisleistung vollkommen zufrieden. Ich sehe das ganze aber etwas anders. YouTube Music ist da mit drin und das ist mein Hauptmusikdienst. Für unter 11 Euro pro Monat (weniger als Spotify alleine kostet) bekomme ich die werbefreien Videos und die Offline-Wiedergabe einfach noch obendrauf. Für mich persönlich ein unschlagbares Paket.
Ich hoffe YouTube wird damit krachend scheitern. Die beuten nämlich die Kreatoren schon aus.
also da ich weiss dass man bei Youtube als zahlender Kunde immer das nachsehen haben wird (höherer Preis, Werbung mit Premium etc. ) werde ich nie für Youtube Geld bezahlen.
sollte Vanced nicht mehr gehen haben meine abonnierten Kanäle das Nachsehen da dann kann keine Spenden mehr kommen bzw keine Mitgliedschaften mehr abgeschlossen werden. selbiges gilt für Spotify.
ich bezahle wo ich Mehrwert bekomme, nicht wo ich ausgepresst werde wie ein Huhn in ner Legebatterie.
Warum hast du„ immer das Nachsehen“? Ich habe keine Werbung mit Premium. Und wieso wirst du ausgepresst, wenn du einen Musikstreamingdienst bezahlst? 😂
da es immer Gründe gibt einen Dinest teurer zu machen und ein Premium dann nicht mehr reicht um Premium zu haben. siehe Amazon. wer denkt dass Youtube sich das entgehen lässt glaubt auch dass wir… naja lassen wir das. dass du mich das im Bezug zu Spotify fragst zeigt dass du dich nicht dafür intressierst wofür du eigentlich bezahlst .
Das ist doch eine total krude Logik, natürlich kann immer irgendwo ein Preis steigen und dann kannst du doch einfach kündigen. Aber so wie du klingst, willst du einfach alles kostenlos nutzen und dir ist scheißegal wer dafür bezahlt Hauptsache du bist es nicht …. Wenn ein Unternehmen einen komfortablen Dienst anbietet, zum Beispiel einen Videodienst oder einen Musikdienst, dann kann ich als Kunde dafür doch auch bezahlen, solange ich damit zufrieden bin. Und wenn ich das nicht mehr wäre, kündige ich.
„Aber so wie du klingst, willst du einfach alles kostenlos nutzen und dir ist scheißegal wer dafür bezahlt Hauptsache du bist es nicht “ – klar wer will das nicht?
aber so einfach ist es eben nicht. ich würde Youtube gar nicht nutzen und meine Fake Daten zur Verfügung stellen wenn es Vanced nicht geben würde. auch wenn der Rest fake ist meine Emailadresse existiert (auch wenns ne Wegwerfadresse ist) und da das Hauptgeschäft von Google Datensammeln ist sollte Youtube dankbar sein wenigstens etwas zu bekommen wo sie mir ihre Werbung und Gedöns hinsenden können. 5 Euro für alles aber doch keine 13!! wenn andere dem Hund hi ten rausgefallen sind und mit Kusshand zahlen dann bitte. ich nicht. und bei Soptify sollen erstmal die Künstler anständig entlohnt werden.
Also der Familienplan bei meinen Mitgliedern funktioniert seit Jahren schon ohne Auffälligkeiten. Jeder zahlt 4€ und kann YouTube Premium und YouTube Musik Premium genießen.
Ich finde es ehrlich gesagt richtig, ich denke viele, die Google hier aktiv betrügen, werden dafür sorgen, dass die Kosten für YouTube Premium für alle, die ordentlich in ihrem Land dafür bezahlen, auf lange Sicht steigen werden.
Gebühren für Premium-Dienste steigen einzig und alleine aus Gründen der Gewinnmaximierungs-Maxime in Unternehmen. Es geht halt immer noch ein bisschen mehr. So naiv sollte man als Verbraucher doch nicht sein.
Warum sollten Konzerne wie Spotify oder Google von der Inflation ausgenommen sein? Das ist doch Quatsch. Die Preisfindung ist individuell je nach Markt, das verstehe ich ja aber dass die Preise steigen betrifft auch alle.
Oh und ich hab schon gedacht, dass auch für Youtube die Personalkosten, Energiekosten, Hardwarekosten und andere Fremdkosten steigen. Wie naiv von mir sowas abstruses zu glauben.