Joybuy greift Amazon an und verspricht blitzschnelle Lieferung

Die Plattform Joybuy startet in Deutschland und bietet Online-Shopping mit taggleicher Lieferung in ersten Regionen.

Die Plattform Joybuy gehört zum Handels- und Technologiekonzern JD.com und ist inzwischen auch in Deutschland verfügbar. Das Angebot umfasst Produkte aus Bereichen wie Technik, Haushaltsgeräte, Beauty, Wohnen, Lebensmittel und Alltagsbedarf.

Laut Unternehmensangaben arbeitet Joybuy mit internationalen, europäischen und lokalen Marken zusammen und bündelt deren Produkte auf einer zentralen Online-Plattform.

Zum offiziellen Marktstart ist die taggleiche Lieferung zunächst in mehreren Städten Nordrhein-Westfalens verfügbar, darunter Bochum, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Essen und Köln. Bestellungen bis 11 Uhr sollen laut Unternehmen noch am selben Tag zugestellt werden, sofern der Bestellwert mindestens 29 Euro beträgt.

Joybuy startet mit Same-Day-Lieferung und eigenem Logistiknetz

Die Zustellung erfolgt über den Logistikservice „Double 11“. Joybuy steuert laut eigenen Angaben den gesamten Prozess vom Lager bis zur Haustür selbst und setzt dafür auch den eigenen Zustelldienst JoyExpress ein.

In Europa betreibt das Unternehmen mehr als 60 Lager- und Logistikstandorte. In Deutschland gehört unter anderem ein Logistikzentrum in Oberhausen mit über 90.000 Quadratmetern Fläche zur Infrastruktur.

Weitere Angebote zum Start:

Same-Day-Lieferung ab 29 Euro Bestellwert

Abholung an mehr als 20.000 Stationen deutschlandweit

Mitgliedschaftsprogramm JoyPlus mit Vorteilen (Einführungsangebot: 3,99 € mtl.)

Zahlung unter anderem mit PayPal, Apple Pay und Google Pay

Zum Sortiment gehören laut Unternehmensangaben Marken wie Apple, Bosch, Braun, De’Longhi, HP, LEGO, Philips, Sony oder TCL. Zusätzlich bietet Joybuy täglich wechselnde Rabattaktionen sowie ein Mitgliedschaftsprogramm mit kostenlosem Versand und exklusiven Angeboten.

Ich habe selbst schon bei Joybuy bestellt und war von der Abwicklung sowie der schnellen Lieferung sehr angetan. Auch die Auswahl im Shop gefällt mir sehr gut. Grundsätzlich finde ich es gut, wenn Amazon etwas unter Druck gerät.

Zu Joybuy →

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