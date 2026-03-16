Joybuy greift Amazon an und verspricht blitzschnelle Lieferung
Die Plattform Joybuy startet in Deutschland und bietet Online-Shopping mit taggleicher Lieferung in ersten Regionen.
Die Plattform Joybuy gehört zum Handels- und Technologiekonzern JD.com und ist inzwischen auch in Deutschland verfügbar. Das Angebot umfasst Produkte aus Bereichen wie Technik, Haushaltsgeräte, Beauty, Wohnen, Lebensmittel und Alltagsbedarf.
Laut Unternehmensangaben arbeitet Joybuy mit internationalen, europäischen und lokalen Marken zusammen und bündelt deren Produkte auf einer zentralen Online-Plattform.
Zum offiziellen Marktstart ist die taggleiche Lieferung zunächst in mehreren Städten Nordrhein-Westfalens verfügbar, darunter Bochum, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Essen und Köln. Bestellungen bis 11 Uhr sollen laut Unternehmen noch am selben Tag zugestellt werden, sofern der Bestellwert mindestens 29 Euro beträgt.
Joybuy startet mit Same-Day-Lieferung und eigenem Logistiknetz
Die Zustellung erfolgt über den Logistikservice „Double 11“. Joybuy steuert laut eigenen Angaben den gesamten Prozess vom Lager bis zur Haustür selbst und setzt dafür auch den eigenen Zustelldienst JoyExpress ein.
In Europa betreibt das Unternehmen mehr als 60 Lager- und Logistikstandorte. In Deutschland gehört unter anderem ein Logistikzentrum in Oberhausen mit über 90.000 Quadratmetern Fläche zur Infrastruktur.
Weitere Angebote zum Start:
- Same-Day-Lieferung ab 29 Euro Bestellwert
- Abholung an mehr als 20.000 Stationen deutschlandweit
- Mitgliedschaftsprogramm JoyPlus mit Vorteilen (Einführungsangebot: 3,99 € mtl.)
- Zahlung unter anderem mit PayPal, Apple Pay und Google Pay
Zum Sortiment gehören laut Unternehmensangaben Marken wie Apple, Bosch, Braun, De’Longhi, HP, LEGO, Philips, Sony oder TCL. Zusätzlich bietet Joybuy täglich wechselnde Rabattaktionen sowie ein Mitgliedschaftsprogramm mit kostenlosem Versand und exklusiven Angeboten.
Ich habe selbst schon bei Joybuy bestellt und war von der Abwicklung sowie der schnellen Lieferung sehr angetan. Auch die Auswahl im Shop gefällt mir sehr gut. Grundsätzlich finde ich es gut, wenn Amazon etwas unter Druck gerät.
Konkurrenz zu Amazon ist immer willkommen
Joybuy kommt von JD.com, einen der grössten chinesischen Einzelhändler und Eigentümer von Mediamarkt und Satur. Wer richtig Geld sparen will (Geiz ist geil) und nicht ganz blöd ist, der nutzt Joybuy und lässt Amazon links liegen.
Ich hab eben mal die Preise meiner letzen zehn Bestellungen von Amazon mit Joybuy vergleichen.
Das Ergebnis war wirklich erstaunlich, nichts davon war bei Joybuy überhaupt im Angebot.
Allgemein ist die Suche eher suboptimal und man bekommt kaum angezeigt was man eigentlich suchet. Vermutlich auch weil es das gesuchte oft gar nicht gibt.
Da enjoye ich das buyen doch lieber wieder bei Amazon.
Die Auswahl ist noch nicht so groß, aber deutlich größer, als man erwarten würde. Gerade im Lebensmittelbereich legen sie aktuell ordentlich nach.
Ein schneller Preisvergleich zeigt, Amazon kann einpacken! MSI Monitor 60 € günstiger und noch 10€ unter dem Idealo-Preis. Der Preis für Ur-Prime = kostenloser Versand ist Konkurenzlos, nur EBay-Plus wäre günstiger. Ich werde mir das ganze in Ruhe zu Gemüte führen.
Großer Dank für den Hinweis auf diesen Dienstleister!!!
Wenn ich elektrische Klobürste eingeben gibts 50 Angebote. Die 500 Angebote von Amazon wobei 400 Dropshipping und Fake Accounts sind brauche ich nicht. Und Primezwang auch nicht.
Joybuy hat nicht annähernd so viel Sortiment wie Amazon