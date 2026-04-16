Joyn dreht an der Preisschraube: Das ändert sich jetzt

Das Streamingangebot Joyn+ führt ein neues Abomodell mit Monats- und Jahresoption ein. Mit einer längeren Vertragsbindung kann man sich den alten Preis weiterhin sichern.

Ab sofort können Kunden zwischen dem Joyn+ Monatsabo und dem Joyn+ Jahresabo wählen. Das Monatsabo kostet 8,99 Euro pro Monat. Beim Jahresabo beträgt der rechnerische Monatspreis 6,99 Euro, was laut Anbieter 22 Prozent Ersparnis entspricht.

Zuvor lag der Preis für das Monatsabo allerdings auch bei 6,99 Euro. Somit sehen wir hier im Grunde eine Preiserhöhung für die kurze Laufzeit.

Joyn+ Abo Preise Monats und Jahresabo im Überblick

Zentrale Änderungen im Überblick

Einführung von Monats- und Jahresabo

Monatsabo 8,99 Euro pro Monat

Jahresabo rechnerisch 6,99 Euro pro Monat

Altpreis Monatsabo 6,99 Euro

Leistungen und Funktionen von Joyn+ im Überblick

Joyn+ kombiniert Live-TV und On-Demand mit zusätzlichen Premiumfunktionen.

Inhalte bis 7 Tage vor TV

Weniger Werbeunterbrechungen

HD Qualität

Downloads bis 10 Inhalte

Exklusive Serien und Staffeln

Pay-TV-Sender

Nutzung auf 4 Geräten

Zu den Joyn-Abos →

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