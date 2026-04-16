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Joyn dreht an der Preisschraube: Das ändert sich jetzt

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Joyn

Das Streamingangebot Joyn+ führt ein neues Abomodell mit Monats- und Jahresoption ein. Mit einer längeren Vertragsbindung kann man sich den alten Preis weiterhin sichern.

Ab sofort können Kunden zwischen dem Joyn+ Monatsabo und dem Joyn+ Jahresabo wählen. Das Monatsabo kostet 8,99 Euro pro Monat. Beim Jahresabo beträgt der rechnerische Monatspreis 6,99 Euro, was laut Anbieter 22 Prozent Ersparnis entspricht.

Zuvor lag der Preis für das Monatsabo allerdings auch bei 6,99 Euro. Somit sehen wir hier im Grunde eine Preiserhöhung für die kurze Laufzeit.

Joyn+ Abo Preise Monats und Jahresabo im Überblick

Zentrale Änderungen im Überblick

  • Einführung von Monats- und Jahresabo
  • Monatsabo 8,99 Euro pro Monat
  • Jahresabo rechnerisch 6,99 Euro pro Monat
  • Altpreis Monatsabo 6,99 Euro

Leistungen und Funktionen von Joyn+ im Überblick

Joyn+ kombiniert Live-TV und On-Demand mit zusätzlichen Premiumfunktionen.

  • Inhalte bis 7 Tage vor TV
  • Weniger Werbeunterbrechungen
  • HD Qualität
  • Downloads bis 10 Inhalte
  • Exklusive Serien und Staffeln
  • Pay-TV-Sender
  • Nutzung auf 4 Geräten

Zu den Joyn-Abos →

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