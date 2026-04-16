J&T Direktbank schraubt am Festgeldangebot – bis zu 3,5 % p. a. möglich

Die J&T Direktbank passt die Zinsen für verschiedene Festgeldlaufzeiten an.

Die Zinssätze steigen demnach für zahlreiche Laufzeiten an, auf bis zu 3,5 % p. a. Derzeit gilt bei der J&T Direktbank zudem eine reduzierte Mindesteinlage für Festgeldanlagen. Statt bisher 5.000 Euro können Kunden in dem Zeitraum bis zum 31.05.2026 bereits ab 1.000 Euro einen Festgeldvertrag abschließen.

Festgeldzinsen ab 16.04.2026 im Überblick:

Festgeld 6 Monate 2,70 %

Festgeld 1 Jahr 3,00 %

Festgeld 1,5 Jahre 3,10 %

Festgeld 2 Jahre 3,20 %

Festgeld 3 Jahre 3,20 %

Festgeld 4 Jahre 3,20 %

Festgeld 5 Jahre 3,20 %

Festgeld 7 Jahre 3,20 %

Festgeld 10 Jahre 3,50 %

Zusätzliche Merkmale des Angebots:

Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro je Kunde

Kontoführung und Verwaltung online über App möglich

Tagesgeldzinssatz aktuell 1,75 Prozent p. a.

Die Bank verweist außerdem auf einfache Online-Verwaltung und flexible Zugriffsmöglichkeiten über das ergänzende Tagesgeldkonto.

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Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

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