Software

J&T Direktbank schraubt am Festgeldangebot – bis zu 3,5 % p. a. möglich

Autor-Bild
Von
Google News
|
Jundt Direktbank

Die J&T Direktbank passt die Zinsen für verschiedene Festgeldlaufzeiten an.

Die Zinssätze steigen demnach für zahlreiche Laufzeiten an, auf bis zu 3,5 % p. a. Derzeit gilt bei der J&T Direktbank zudem eine reduzierte Mindesteinlage für Festgeldanlagen. Statt bisher 5.000 Euro können Kunden in dem Zeitraum bis zum 31.05.2026 bereits ab 1.000 Euro einen Festgeldvertrag abschließen.

Festgeldzinsen ab 16.04.2026 im Überblick:

  • Festgeld 6 Monate 2,70 %
  • Festgeld 1 Jahr 3,00 %
  • Festgeld 1,5 Jahre 3,10 %
  • Festgeld 2 Jahre 3,20 %
  • Festgeld 3 Jahre 3,20 %
  • Festgeld 4 Jahre 3,20 %
  • Festgeld 5 Jahre 3,20 %
  • Festgeld 7 Jahre 3,20 %
  • Festgeld 10 Jahre 3,50 %

Zusätzliche Merkmale des Angebots:

Die Bank verweist außerdem auf einfache Online-Verwaltung und flexible Zugriffsmöglichkeiten über das ergänzende Tagesgeldkonto.

Zur J&T Direktbank →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

Das Kommentieren dieses Beitrags ist momentan nicht möglich.


Du bist hier:
mobiFlip / Software / J&T Direktbank schraubt am Festgeldangebot – bis zu 3,5 % p. a. möglich
Weitere Neuigkeiten
YouTube führt versteckte Funktion gegen Shorts ein
in Anleitungen
VW ID.3 Neo ist laut Volkswagen nicht „gut genug“ für einen VW ID Golf
in Mobilität
Halber Preis für YouTube Premium: So funktioniert der Google-One-Deal
in Schnäppchen
Honda Eny1 Front
Honda ist vorerst mit Elektroautos in Deutschland gescheitert
in Mobilität
Amazon Alexa Plus Logo
Das wird teuer: Amazon nennt erstmals Euro-Preis für neue Alexa+
in Dienste
EU will durchgreifen: WhatsApp muss KI-Konkurrenz zulassen
in Dienste
Sony Bravia 9 2024 Tv
Sony verspricht „schockierende“ TV-Ankündigung im Mai
in Unterhaltung
Google bringt seine KI direkt auf deinen Mac-Desktop
in Software
Hermes Germany investiert in neue Scanner und Drucker
in Dienste
Kia kündigt neue Generation an Elektroautos an
in Mobilität