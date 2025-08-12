Kaufland bringt flexible Paketstationen an 40 Standorte
Myflexbox hat an rund 40 Kaufland-Filialen in Deutschland anbieteroffene Paketstationen installiert. Diese können von verschiedenen Paketdienstleistern wie DPD, FedEx, GLS oder UPS genutzt werden.
An diesen Stationen können Kunden Pakete abholen, versenden oder retournieren. Das Angebot wird kontinuierlich erweitert mit dem Ziel, bis Ende 2026 bis zu 300 Standorte mit solchen Paketstationen auszustatten.
Neue Serviceangebote bei Kaufland
Kaufland verfolgt das Ziel, den Kundinnen und Kunden ein möglichst komfortables Einkaufserlebnis zu bieten, bei dem sie nicht nur einkaufen, sondern auch weitere Dienstleistungen vor Ort erledigen können. Die Paketstationen ergänzen die bestehenden Serviceleistungen und sollen den Kundinnen und Kunden zusätzlichen Nutzen bringen.
An folgenden Kaufland-Standorten ist der neue Service Stand 11.8.2025 verfügbar:
- Salzstraße 16 A, 01640 Coswig
- Willy-Muhle-Straße 25, 01917 Kamenz
- Georg-Schumann-Straße 290, 04159 Leipzig
- Lindenauer Markt 2, 04177 Leipzig
- Am Wilhelmschacht 34, 04552 Borna
- Obere Donitzschkau 2, 07607 Eisenberg
- Bebelplatz 2, 09599 Freiberg
- Sewanstraße 4-6, 10319 Berlin
- Ollenhauerstraße 122, 13403 Berlin
- Zeppelinstraße 132, 14471 Potsdam
- Brielower Landstraße 19, 14772 Brandenburg
- Frankfurter Chaussee 48, 15370 Fredersdorf-Vogelsdorf
- Angermünder Straße 66, 16225 Eberswalde
- Drönnewitzer Straße 49, 17109 Demmin
- Stubbenweg 27, 26125 Oldenburg
- Flechtdorfer Straße 5, 34497 Korbach
- Eyßelheideweg 5, 38518 Gifhorn
- Olvenstedter Scheid 34, 39130 Magdeburg
- Hohenerxlebener Straße 50, 39418 Staßfurt
- Hauptstraße 211, 44652 Herne
- Grüttweg 42, 46459 Rees
- Flutstraße 81, 47533 Kleve
- Am Ellernbusch 22, 52353 Düren
- Auf dem Lölfert 50, 58119 Hagen
- Grevenbrede 10, 59269 Beckum
- Prälat-Caire-Straße 7, 67065 Ludwigshafen
- Kirchheimer Straße 39, 67269 Grünstadt
- Auestraße 22, 67346 Speyer
- Okenstraße 74, 77652 Offenburg
- Offenburger Straße 11, 77933 Lahr
- Dieselstraße 1, 78073 Bad Dürrheim
- Georg-Fischer-Straße 15, 78224 Singen
- Rudolf-Diesel-Straße 28, 78532 Tuttlingen
- Raiffeisenstraße 2-4, 78658 Zimmern ob Rottweil
- Bahnhofstraße 30, 78713 Schramberg
- Rothenburger Straße 70, 90522 Oberasbach
- Stammbacher Straße 3, 95213 Münchberg
- Bayreuther Straße 15, 95615 Marktredwitz
- Industriestraße 3, 97076 Würzburg
- Würzburger Straße 1, 98527 Suhl
- Lindenbühl 11, 99947 Bad Langensalza
Hab zuletzt so eine Box für GLS nutzen wollen. Weder QR Code noch Retourennummer wurden erkannt. Ab zum nächsten GLS Kiosk, gescannt, fertig. Hoffentlich ein Einzelfall… Aber die Idee ist super!
Bin mit unserer Packstation von DHL sehr zufrieden. Neulich wurde sie sogar gegen eine ohne Display ausgetauscht und sie funktioniert einwandfrei. Aber wäre Mal eine Alternative falls man öfter mit anderen Versendern schickt.
Finde die Paketboxen sehr sehr gut. GLS oder UPS ist bei mir sonst einfach zu weit weg. Bei mir ist seit geraumer Zeit auch eine solche Box.