Kaufland bringt flexible Paketstationen an 40 Standorte

Myflexbox hat an rund 40 Kaufland-Filialen in Deutschland anbieteroffene Paketstationen installiert. Diese können von verschiedenen Paketdienstleistern wie DPD, FedEx, GLS oder UPS genutzt werden.

An diesen Stationen können Kunden Pakete abholen, versenden oder retournieren. Das Angebot wird kontinuierlich erweitert mit dem Ziel, bis Ende 2026 bis zu 300 Standorte mit solchen Paketstationen auszustatten.

Neue Serviceangebote bei Kaufland

Kaufland verfolgt das Ziel, den Kundinnen und Kunden ein möglichst komfortables Einkaufserlebnis zu bieten, bei dem sie nicht nur einkaufen, sondern auch weitere Dienstleistungen vor Ort erledigen können. Die Paketstationen ergänzen die bestehenden Serviceleistungen und sollen den Kundinnen und Kunden zusätzlichen Nutzen bringen.

An folgenden Kaufland-Standorten ist der neue Service Stand 11.8.2025 verfügbar: