Handel

Kaufland erweitert Kundenkommunikation mit RCS

Autor-Bild
Von
|
Bild: Kaufland

Kaufland bietet Kunden ab sofort die Möglichkeit, Angebote und Informationen direkt über den Nachrichtendienst RCS zu erhalten. Damit erweitert das Unternehmen seine Kommunikationswege und erreicht auch Nutzer, die keine Social-Media- oder Messenger-Konten verwenden.

Der Lebensmittelhändler setzt damit als erster seiner Branche auf RCS (Rich Communication Service). Kunden müssen lediglich ihre Mobilnummer angeben, um regelmäßig Updates und Angebote zu erhalten. Laut Unternehmensangaben soll dieser Service eine Ergänzung zu bestehenden Kanälen wie WhatsApp oder Instagram darstellen.

Kaufland startet mit RCS als Kommunikationskanal

RCS wird seit Herbst 2024 sowohl von Android- als auch von Apple-Smartphones unterstützt. Der Dienst bietet Funktionen, die auch von gängigen Messenger-Apps bekannt sind, darunter Textnachrichten, Gruppenchats sowie das Versenden von Bildern, Videos, Gifs und Sprachnachrichten. Im Unterschied zur klassischen SMS erfolgt die Abrechnung über das Datenvolumen des jeweiligen Mobilfunktarifs.

Ich finde es spannend, dass Kaufland hier als erster großer Händler auf RCS setzt. Ob sich das wirklich durchsetzt, hängt am Ende davon ab, ob die Kunden den Kanal auch aktiv nutzen – viele sind schließlich schon auf WhatsApp & Co. unterwegs und in der Regel sehr unflexibel, was Alternativen angeht.

Amazon startet Temu-Abklatsch „Haul“ im Web

Amazon hat den neuen Shopping-Bereich „Amazon Haul“ bereits im Juni in Deutschland als Beta-Version eingeführt. Zum Start war das Angebot…

26. August 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Handel / News / ...
Weitere Neuigkeiten
Volkswagen Bank zündet den „Zinsturbo“
in Fintech
Disney Plus Farbe Logo 2024 Neu
Neue Serien und Filme: Das sind die Disney+ Neuheiten im September 2025
in News
O2 O2 Telefonica Germany
O2 überrascht Prepaid-Kunden mit Weitersurfgarantie und 5G
in Tarife
Dl Glasfaser Netzausbau
Telekom baut weiter: Über 240.000 neue Glasfaseranschlüsse
in Telekom
Dhl Packstation Digital
Post & DHL: Neue Funktionen im Bereich „Meine Marken“
in Dienste
Amazon startet Temu-Abklatsch „Haul“ im Web
in Handel
Assassin’s Creed Mirage bekommt noch dieses Jahr ein DLC-Erweiterungspaket
in Gaming
S.t.a.l.k.e.r. 2 Heart Of Chornobyl Headerbild
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – PlayStation-Version profitiert von neue Features
in Gaming
Elon Musk Usa Ki Bild
xAI: Elon Musk reicht Klage gegen Apple und OpenAI ein
in Social
Metal Gear Solid Delta Headerbild
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – Launch-Trailer veröffentlicht
in Gaming