Wenn die EU-Elite nachladen muss, beginnt der ehrliche Realitätscheck

Die EU-Kommissare klagen laut einem Medienbericht über ihre E-Dienstwagen und liefern damit einen aufschlussreichen Realitätscheck.

Auslöser ist eine Recherche von „Politico“. Demnach beschweren sich mehrere Kommissare darüber, dass ihre elektrischen Dienstwagen die Strecke zwischen Brüssel und Straßburg nicht ohne Ladestopp schaffen. Rund 440 Kilometer, dazu Termine, Zeitdruck und plötzlich eine halbe Stunde an der Ladesäule.

Das klingt erst einmal wie eine Petitesse aus dem politischen Betrieb. Ist es aber nicht. Denn hier trifft ein politisches Großprojekt auf den Alltag. Genau dort entscheidet sich, ob Elektromobilität wirklich funktioniert oder nur gut klingt.

Ein Beamter erklärt laut Quelle, die Flotte umfasse große BMW-Modelle, die für Langstreckenfahrten ohne Aufladen ungeeignet seien. Die Kommission bestätigte nicht, um welches Fahrzeugmodell es sich bei der Flotte handelt.

Und man muss fair bleiben. Elektromobilität ist richtig und notwendig. Sie ist technologisch auf dem Vormarsch und wird den Verkehr nachhaltig verändern. Aber sie ist eben noch nicht überall so selbstverständlich, wie es politische Programme oft suggerieren.

Elektromobilität braucht den Alltagstest

Was hier passiert, ist deshalb fast schon lehrreich. Die gleichen Entscheidungsträger, die ambitionierte Ziele formulieren, erleben nun selbst die praktischen Grenzen. Ladezeiten, Reichweite, Infrastruktur. Das sind keine theoretischen Debatten mehr, sondern konkrete Erfahrungen.

Genau das kann der Elektromobilität am Ende helfen. Denn Fortschritt entsteht selten im Konferenzraum, sondern im Alltag. Wenn selbst Kommissare merken, wo es hakt, steigt der Druck, Lösungen zu finden. Schnellere Ladezeiten, bessere Netze, realistischere Planung.

Die Kritik selbst wirkt dabei fast menschlich. Niemand wartet gern. Niemand plant gern zusätzliche Stopps ein. Aber genau diese Reibung gehört zu jeder technologischen Umstellung dazu.

Die Alternative ist übrigens keine echte. Die Bahn wird laut Bericht von vielen gemieden, unter anderem wegen vertraulicher Gespräche. Das mag nachvollziehbar sein, löst aber das Grundproblem nicht.

Am Ende ist das kein Scheitern der Elektromobilität. Es ist ein notwendiger Realitätstest. Einer, der zeigt, dass der Weg stimmt, aber noch nicht fertig ist.

Oder anders gesagt. Wenn selbst die EU-Spitze nachladen muss, dann ist die Zukunft angekommen, nur eben noch nicht perfekt.

Was meint ihr: Ist das ein überfälliger Praxistest oder ein Zeichen dafür, dass die Politik zu schnell zu viel will?

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