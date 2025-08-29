KBA veröffentlicht Marktüberwachungsbericht 2024

Der Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) Marktüberwachungsbericht 2024 gibt einen Überblick über Prüfungen, Entwicklungen und Maßnahmen im Bereich Fahrzeug- und Fahrzeugsicherheit.

Der Bericht enthält Informationen zu Prüfaktivitäten, ergriffenen Maßnahmen sowie Sanktionen des vergangenen Jahres, basierend auf den Angaben des KBA.

Besondere Aufmerksamkeit gilt den modernen Soft-Target-Systemen, die in den KBA-Prüfungen von Fahrerassistenz- und automatisierten Fahrfunktionen genutzt werden. Laut Behördenangaben wird das Test-Center Leck zu einem umfassenden Prüfzentrum für autonomes Fahren, Fahrzeugsicherheitsprüfungen und Emissionstests ausgebaut.

Prüfmaßnahmen, Rückrufe und Sicherheitswarnungen 2024

Der Bericht listet Maßnahmen zur Beseitigung von Risiken und Vorschriftenabweichungen auf, unter anderem bei mangelhaften Dieselpartikelfiltern und Universal Isofix-Adaptern. Zu den Isofix-Adaptern existiert eine öffentliche Produktwarnung. Ebenfalls vorgestellt wird die neue Rückrufdatenbank, die Informationen zu Fahrzeugrückrufen zentral bereitstellt.