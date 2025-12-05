KBA-Zulassungsstatistik: Diese Modelle sichern sich die Top-Positionen

Das Kraftfahrt-Bundesamt hat detaillierte Neuzulassungslisten für Segmente und alternative Antriebe im November 2025 veröffentlicht.

Im November 2025 wurden insgesamt 250.671 Pkw neu zugelassen, ein Plus von 2,5 Prozent gegenüber November 2024. Zwei Segmente erlebten einen Wechsel an der Spitze: Mittelklasse mit dem VW Passat und Mini-Vans mit dem Peugeot 3008. In den anderen Segmenten blieben die Vormonatssieger vorn.

Neuzulassungen nach Segmenten: Top-Modelle und Zahlen

Segmentführer mit Anteilen und Veränderungen

Die Nummer 1 pro Segment

Minis: Toyota Aygo mit 2.708 Zulassungen (36,7 %), +42,8 %

Opel Corsa mit 3.652 Zulassungen (13,1 %), -7,7 %

VW Golf mit 7.407 Zulassungen (17,7 %), -16,7 %

VW Passat mit 3.707 Zulassungen (16,2 %), -9,7 %

BMW 5er mit 3.895 Zulassungen (24,9 %), +4,0 %

Weitere Segment-Spitzenreiter

Oberklasse: BMW 7er mit 336 Zulassungen (26,1 %), +8,4 %

SUVs: VW T-Roc mit 5.679 Zulassungen (6,7 %), -11,5 %

Geländewagen: VW Tiguan mit 5.334 Zulassungen (20,1 %), -11,6 %

Mini-Vans: Peugeot 3008 mit 1.061 Zulassungen (48,1 %), +3,0 %

Wohnmobile: Fiat Ducato mit 1.514 Zulassungen (37,5 %), +11,1 %

Alternative Antriebe: Marktführer und Anteile

Top-Modelle bei alternativen Antrieben

Elektro (BEV): VW ID.7 mit 3.340 Zulassungen (6,0 %)

Plug-in-Hybrid: BYD Seal U mit 1.552 Zulassungen (4,8 %)

Brennstoffzelle: Toyota Mirai mit 2 Zulassungen (100 %)

Hybrid (ohne Plug-in): Toyota Yaris mit 2.658 Zulassungen (3,7 %)

Voll-Hybrid: Toyota Yaris mit 2.643 Zulassungen (22,0 %)

Alternative Antriebe machten 63,9 Prozent der Neuzulassungen aus, mit starkem Wachstum bei BEV (+58,5 %) und Plug-in-Hybriden (+57,4 %). Soweit gab es quasi keine Überraschungen im November.