KBA-Zulassungsstatistik: Diese Modelle sichern sich die Top-Positionen
Das Kraftfahrt-Bundesamt hat detaillierte Neuzulassungslisten für Segmente und alternative Antriebe im November 2025 veröffentlicht.
Im November 2025 wurden insgesamt 250.671 Pkw neu zugelassen, ein Plus von 2,5 Prozent gegenüber November 2024. Zwei Segmente erlebten einen Wechsel an der Spitze: Mittelklasse mit dem VW Passat und Mini-Vans mit dem Peugeot 3008. In den anderen Segmenten blieben die Vormonatssieger vorn.
Neuzulassungen nach Segmenten: Top-Modelle und Zahlen
Segmentführer mit Anteilen und Veränderungen
Die Nummer 1 pro Segment
- Minis: Toyota Aygo mit 2.708 Zulassungen (36,7 %), +42,8 %
- Kleinwagen: Opel Corsa mit 3.652 Zulassungen (13,1 %), -7,7 %
- Kompaktklasse: VW Golf mit 7.407 Zulassungen (17,7 %), -16,7 %
- Mittelklasse: VW Passat mit 3.707 Zulassungen (16,2 %), -9,7 %
- Obere Mittelklasse: BMW 5er mit 3.895 Zulassungen (24,9 %), +4,0 %
Weitere Segment-Spitzenreiter
- Oberklasse: BMW 7er mit 336 Zulassungen (26,1 %), +8,4 %
- SUVs: VW T-Roc mit 5.679 Zulassungen (6,7 %), -11,5 %
- Geländewagen: VW Tiguan mit 5.334 Zulassungen (20,1 %), -11,6 %
- Mini-Vans: Peugeot 3008 mit 1.061 Zulassungen (48,1 %), +3,0 %
- Wohnmobile: Fiat Ducato mit 1.514 Zulassungen (37,5 %), +11,1 %
Alternative Antriebe: Marktführer und Anteile
Top-Modelle bei alternativen Antrieben
- Elektro (BEV): VW ID.7 mit 3.340 Zulassungen (6,0 %)
- Plug-in-Hybrid: BYD Seal U mit 1.552 Zulassungen (4,8 %)
- Brennstoffzelle: Toyota Mirai mit 2 Zulassungen (100 %)
- Hybrid (ohne Plug-in): Toyota Yaris mit 2.658 Zulassungen (3,7 %)
- Voll-Hybrid: Toyota Yaris mit 2.643 Zulassungen (22,0 %)
Alternative Antriebe machten 63,9 Prozent der Neuzulassungen aus, mit starkem Wachstum bei BEV (+58,5 %) und Plug-in-Hybriden (+57,4 %). Soweit gab es quasi keine Überraschungen im November.
Bitte mal die Kategorien Minis mit dem Toyota Aygo korrigieren. Das könnte zi Missverständnissen führen, denn es handelt sich dabei um keine Mini Vans.
Die korrekte Bezeichnung der Fahrzeug Kategorien lautet Kleinstwagen .
Diese sind eben nicht mehr sehr gefragt.
Handelt es sich bei den Zahlen um die reinen Privatkäufe oder wieder das bunt zusammengewürfelte des KBA mit den gewerblichen Zulassungen .
Warum wird nicht der reine private Kauf mal aufgeschlüsselt. Da kauft keiner VW Passat. Die werden nämlich zu 96 Prozent gewerblich zugelassen.
Das KBA weist diese Klasse als „Minis“ aus. Wenn ich die offiziellen Zahlen weitergebe, versuche ich mich an die Kategorien zu halten.
Es handelt sich hier wie immer um Zahlen aller Zulassung, anders schlüsselt das KBA nicht auf.
Die Fahrzeugkategorie gilt in der EU als A Segment. Korrekte Bezeichnung auch Kleinstwagen wie in Österreich und der Schweiz.
Den Schwachsinn mit Minis nutzt nur das KBA
https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinstwagen
Die Zahlen der privaten Zulassungen würden mich auch interessieren, aber das KBA veröffentlicht diese nicht. Angeblich kann man die Zahlen nicht aufschlüsseln. Andere gehen davon aus man will es absichtlich nicht.
So wird privat komplett anders gekauft als die gewerblichen Zulassungen.
Dacia Sandero wird zum Beispiel zu 80 Prozent privat gekauft.
Audi zu 85 Prozent gewerbliche Zulassungen.