Tesla führt sein bisher günstigstes Elektroauto in Deutschland ein

Tesla hat heute bekannt gegeben, dass nach dem Model Y Standard jetzt auch das Model 3 Standard in Deutschland verfügbar ist. Das hat etwas länger gedauert, da das Model Y hier produziert wird, das Model 3 ist jedoch ein Import aus China.

Bei uns startet das Tesla Model 3 Standard bei 36.990 Euro und kann ab sofort bei Tesla bestellt werden. Ausgeliefert wird dann im Februar 2026. Die Reichweite liegt bei 534 km nach WLTP-Standard und man muss ein paar Abstriche machen.

Es ist etwas langsamer (6,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h), es gibt innen keine Ambientebeleuchtung, es gibt nur 7 Lautsprecher, es gibt Textildekor, es gibt keine Sitzlüftung, nur passive Stoßdämpfer und dann fehlen noch weitere Kleinigkeiten.

Das Tesla Model 3 Premium startet dann bei 44.990 Euro, denn auch hier hat man die etwas günstigere Version (mit Heckantrieb und geringerer Reichweite) leider ganz gestrichen, damit der Abstand beim Preis, wie beim Model Y deutlich größer ist.