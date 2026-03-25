Das kostet der neue Opel Astra als Elektroauto

Opel kündigte Ende 2025 ein Facelift mit diversen Upgrades für den Astra an und die neue Version ist jetzt im Konfigurator zu finden. Die neue Version bringt das Intelli-Lux-HD-Licht mit, es gibt neue Sitze, mehr Komfort im Innenraum und ein bisschen mehr Reichweite, es sind jetzt bis zu 454 km statt 418 km wie bisher.

Doch es bleibt bei einem recht kleinen Akku mit 58 kWh und einer Ladeleistung von maximal 100 kW am Schnelllader, unter 30 Minuten wird das also nichts bei einem Stand von 10 auf 80 Prozent. Opel hat den neuen Astra an vielen Stellen optimiert, die alte Stellantis-Technik bleibt aber und ist 2026 kaum noch konkurrenzfähig.

Daher erhöht man auch nicht die Preise, denn der elektrische Opel Astra startet weiterhin bei 37.990 Euro. Und ja, auch die Lücke zum Verbrenner bleibt, denn da geht es schon bei 32.990 Euro los. Der Konfigurator für den neuen Astra ist schon online und hier zu finden, wer lieber einen Kombi möchte, der schaut hier vorbei.

Ich bin erstaunt, dass Stellantis weiterhin mit der alten Technik startet, denn da tut sich gerade sehr viel bei Elektroautos und die Konkurrenz im VW-Konzern war nicht nur mit der MEB-Plattform besser aufgestellt, jetzt kommt MEB+ und das ist schon ein spürbarer Unterschied zu Opel. Mal schauen, ob das also für 2026 ausreicht.