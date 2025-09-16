Firmware und OS

Kein iOS 26 für euch? Apple iOS 18.7 ist da

Autor-Bild
Von
|
Apple Ios 18 Dark Header

Falls ihr zu den Nutzern gehört, die ein iPhone XS oder iPhone XR haben und daher kein iOS 26 bekommen oder einfach auf die neue Version verzichten wollen, dann gibt es jetzt dennoch ein Update für euch, denn Apple hat iOS 18.7 veröffentlicht.

Neuerungen gibt es mit iOS 18.7 nicht, Apple spricht hier nur von den üblichen Fehlerbehebungen und Optimierungen bei iOS. Sicherheitslücken wurden hier nicht geschlossen, jedenfalls gibt Apple das nicht an, vielleicht reicht man es noch nach.

Es ist aber davon auszugehen, dass iOS 18.7 eher ein Feinschliff ist und dafür sorgt, dass andere Dinge, wie die neuen Produkte, die jetzt kommen, reibungslos mit dem iPhone funktionieren. Schaut also ruhig nach, falls ihr kein iOS 26 nutzen könnt/wollt.

iOS 26 ist da: Apple äußert sich zum Akku-Thema

Es gibt einige Meldungen bezüglich iOS 26, die von einer schlechteren Akkulaufzeit nach dem Update sprechen. Ich habe auch beobachtet,…

16. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Firmware und OS / Kein iOS 26 für euch? Apple iOS 18.7 ist da
Weitere Neuigkeiten
So sieht das neue Xiaomi 17 Pro Max aus
in Smartphones
Tesla Model Y 2025 De
Tesla spricht jetzt von „sehr guten Verkaufszahlen“
in Mobilität
Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx
VW ID Touareg kommt: Überraschende Wendung bei Volkswagen
in Mobilität
iOS 26 ist da: Apple äußert sich zum Akku-Thema
in Firmware und OS
Amazon Echo Dot 5 Header
Amazon-Event: Alexa 2.0, Echos und eine Überraschung
in Smart Home
iPhone 18 (Pro): Apple plant optische Änderung auf der Frontseite
in Smartphones
Apple iOS 26 wird verteilt: Das müsst ihr wissen
in Firmware und OS | Update
Cupra zeigt den neuen Innenraum der Zukunft
in Mobilität
Spotify Logo Header 2024
Spotify optimiert das kostenlose Abo
in Dienste
Ps5 Pro Playstation Detail Header
Das leistet angeblich die PlayStation 6
in Gaming