Kein iOS 26 für euch? Apple iOS 18.7 ist da

Falls ihr zu den Nutzern gehört, die ein iPhone XS oder iPhone XR haben und daher kein iOS 26 bekommen oder einfach auf die neue Version verzichten wollen, dann gibt es jetzt dennoch ein Update für euch, denn Apple hat iOS 18.7 veröffentlicht.

Neuerungen gibt es mit iOS 18.7 nicht, Apple spricht hier nur von den üblichen Fehlerbehebungen und Optimierungen bei iOS. Sicherheitslücken wurden hier nicht geschlossen, jedenfalls gibt Apple das nicht an, vielleicht reicht man es noch nach.

Es ist aber davon auszugehen, dass iOS 18.7 eher ein Feinschliff ist und dafür sorgt, dass andere Dinge, wie die neuen Produkte, die jetzt kommen, reibungslos mit dem iPhone funktionieren. Schaut also ruhig nach, falls ihr kein iOS 26 nutzen könnt/wollt.