Keine Angst vor Battlefield: Call of Duty ist „zu groß, um zu scheitern“

Mit dem kommenden Battlefield 6 und der doch sehr positiven Resonanz nach den ersten Eindrücken, EA scheint wirklich aus allen Fehlern gelernt zu haben, könnte man meinen, dass Activision in diesem Jahr vielleicht doch ein bisschen Angst hat.

Doch dem ist nicht so, wie Tom Henderson von Insider Gaming jetzt von internen Quellen bei den Entwicklern erfahren hat, ist man dort sehr selbstsicher. Call of Duty sei als Marke „zu groß, um zu scheitern“, das wird Battlefield nicht ändern.

Man wird also weiterhin an der Strategie festhalten und jedes Jahr ein neues Call of Duty auf den Markt bringen. In diesem Jahr steht Call of Duty: Black Ops 7 an und dann werden wir sehen, ob Battlefield 6 da ein paar Spieler für sich gewinnen kann.